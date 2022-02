Il FantaSanremo spopola sui social: anche l’Estetista Cinica schiera la sua squadra

Mancano poche ore al Festival di Sanremo e sui social i più conosciuti influencer e non solo stanno già schierando le loro squadre. Tutto sembra essere pronto per il FantaSanremo, che assomiglia molto al Fantacalcio, ma che avrà come protagonista la kermesse canora. Le iscrizioni sono state aperte fino a ieri, 31 gennaio, e come ha raccontato Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del gioco, a FQMagazine già si contano oltre 80mila iscrizioni, ma potrebbero esserne molte di più. Oltre alle squadre, la novità di quest’anno sono le leghe. Sarebbero altri tornei paralleli oltre a quello principale nei quali ci si potrà sfidare tra amici. Giocare è semplice: ognuno si può creare la propria squadra formata tra i 25 big in gara al Festival e ottenere punti in base alle loro performance. Non solo, ci saranno anche alcuni malus e bonus in base alle esibizioni dei propri concorrenti.

Tra i tantissimi influencer che hanno reso nota la loro partecipazione al FantaSanremo spicca sicuramente il nome dell’Estetista Cinica, tra le beauty influencer più seguite del momento. “Ho trovato l’iniziativa originale e divertente, ma partecipo anche per vincere!“, ha dichiarato l’influencer al magazine. L’Estetista Cinica ha schierato nella sua squadra Emma, Giovanni Truppi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi e Dargen D’Amico. Una lega sicuramente molto variopinta, ma che sicuramente porterà grandi risultati. E la beauty influencer ha già avvertito i cantanti in gara. “Vorrei responsabilizzarvi“, scrive ironicamente sui suoi social dopo aver taggato tutti i big schierati.

“Il nostro sogno è quello di tornare nella nostra Casa FantaSanremo“: ecco dove è nato il noto gioco social

FantaSanremo è nato nel 2019 nella Marche da parte di alcuni appassionati del Festival. Il gruppo di amici, infatti, ha deciso di creare la Giuria Microscopica, volta a giudicare le performance degli artisti in gara nella kermesse canora più famosa della tv italiana. E con il tempo ha raggiunto il successo sperato. Solo l’anno successivo, infatti, è nata anche la FIF (Federazione Italiana FantaSanremo) ed è stato stilato un regolamento ufficiale. Il luogo dove tutto ha avuto inizio e dove si sono disputate le prime sfide è stato il Bar Corva da Papalina a Porto Sant’Elpidio. Peccato che lo scorso anno a causa del Covid-19 si è dovuto creare un sito per le iscrizioni e per far procedere il tutto nel rispetto delle regole istituite per combattere la pandemia. Quest’anno però i protagonisti di FantaSanremo sperano di poter tornare a ‘casa’.

“Quest’anno il nostro sogno è quello di tornare nella nostra Casa FantaSanremo, cioè il Bar Corva da Papalina, ma portarlo direttamente all’Ariston, con un bancone ed un nostro spazio“, ha raccontato Piccinini alla stampa. Non solo, il rappresentante del FantaSanremo ha spiegato come quest’anno sia stato anche agevolato il regolamento in riferimento agli artisti e alle co-conduttrici o co-conduttori. Sui social già alcuni tra gli artisti in gara hanno apprezzato l’iniziativa e hanno promesso alcuni bonus agli iscritti attraverso i propri profili ufficiali. Si prospetta quindi un FantaSanremo col botto. Manca ancora solo qualche ora all’inizio delle danze!

