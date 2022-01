Sergio Mattarella, a pochi passi dal Quirinale “Trasloco bis”: la nuova opera di Laika [FOTO]

Dopo un intenso fumo nero a Montecitorio, il cielo sopra il Quirinale si schiarisce con l’arrivo del Mattarella Bis. Draghi rimane a Palazzo Chigi ed il Presidente ritorna al suo incarico di prima carica dello Stato. Mentre la notizia scorre tra i canali social e televisivi, nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, a pochi passi dal Quirinale, in via della Cordonata, è apparso un nuovo poster dell’artista Laika, dal titolo: Trasloco bis. L’opera raffigura il presidente uscente – ed entrante – Sergio Mattarella mentre rincorre un furgone dei traslochi (del suo trasloco) appena partito, gridando di tornare indietro. La firma dell’opera porta il nome dell’artista Laika che, in merito alla sua street art dichiara: “Meglio concentrarsi sull’unica cosa di questa faccenda che mi ha fatto sorridere. Il Presidente alla veneranda età di 80 anni ha traslocato più di uno studente fuorisede“.

L’opera che accompagna la scalinata di via della Cordonata, è il ritratto ironico di una parentesi politica che nel profondo potrebbe nascondere una sconfitta. La coppia Draghi-Mattarella continua comunque ad esser un duo vincente per il Paese. Ed oggi questo spaccato di politica italiana viene raccontato anche attraverso l’arte da un punto di vista diverso. Di certo più simpatico e colorato.

Sergio Mattarella: scegliamo per i lettori ancora alcuni spassossimi meme dedicati al suo secondo mandato [FOTO]

Sergio Mattarella è stato rieletto al sesto giorno di votazioni – ottavo scrutinio – quando la maggioranza di governo ha trovato l’accordo sul nome del capo dello Stato uscente. Immancabili i meme che lo hanno v visto protagonista, dimostrando ancora una volta la grande simpatica, con gli italiani, assai rassicurati dalla sua presenza. Ne abbiamo selezionati alcuni tra quelli diventati virali sui social.

Era il 21 marzo del 1999 quando Sophia Loren alla cerimonia degli Oscar gridava il nome di Benigni per aver vinto il più ambito premio per un film, La vita è bella. Un’istantanea indimenticabile di un cinema italiano che raggiunge la vetta più alta. Oggi quel ritratto porta con ironia il nome del Presidente della Repubblica.

Ma per Sergio Mattarella il cinema non è il solo a celebrarlo. Anche la musica si presta con un meme che riporta il profilo di un giovanissimo Claudio Baglioni agli albori di Io me ne andrei sostituito dal viso del capo dello Stato.

