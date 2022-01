Alex Belli, parla l’amica Stella: “Delia mi ha accettata, noi siamo amanti”

Alex Belli e Delia Duran continuano a tenere banco nel mondo della cronaca rosa da quando l’attore è tornato alla ribalta entrando nella Casa del GF Vip 6. La coppia non ha mai nascosto, infatti, di godersi apertamente il loro rapporto, in piena libertà e senza pregiudizi. Se l’attore però è stato prudente nello svelare i dettagli anche nel loft di Cinecittà, la sua compagna non ha peli sulla lingua e ha colto più volte l’occasione per raccontare particolari, anche molto intimi, della loro relazione. Proprio negli ultimi giorni, infatti, Delia Duran ha parlato del rapporto aperto che esiste tra lei, Alex Belli e la loro amica Stella, che è già stata nominata più volte durante l’esperienza al GF Vip da entrambi. La modella avrebbe parlato di una relazione a tre, in cui non sembrano esserci pregiudizi, ma solo amore, in una forma diversa. Lo stesso amore che probabilmente Alex Belli ha dichiarato in più occasioni di provare nei confronti di Soleil Sorge. E dopo settimane di dubbi e incertezze da parte del pubblico nei confronti della coppia, a far chiarezza è intervenuta anche Stella.

Stella racconta il rapporto con Alex Belli e Delia Duran: “Non sono un pericolo per nessuno”

Stella è stata un po’ la protagonista indiretta delle rivelazioni sulla relazione tra Delia Duran e Alex Belli. La stylist, non solo è una grande amica dell’attore, ma con lui condivide anche il fronte lavorativo, aiutandolo nei suoi servizi fotografici. Ma tra di loro sembra esserci un rapporto che va oltre l’amicizia e che la compagna dell’ex gieffino pare abbia accettato da tempo. “Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno“, ha raccontato l’amica di Alex Belli, raggiunta dai giornalisti di Libero.

Stella ha, inoltre, confermato che l’attore di Centovetrine è stato sempre sé stesso all’interno del reality. Quell’amore libero e anticonformista che Alex Belli ha sempre detto di professare, infatti, lo vive allo stesso modo anche nella vita di tutti i giorni. Anche Delia Duran sembra essere contenta di questa ‘relazione’. La modella, infatti, anche al GF Vip ha più volte raccontato come in tre si divertono, in questa relazione libera da schemi e pregiudizi. A questo punto, c’è da chiedersi solo se Soleil Sorge sarebbe in grado di accettare una situazione del genere. Chissà, forse glielo chiederà proprio Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata.

