Matrimonio a Prima Vista Italia 8, ecco le tre nuove coppie: svelata la data di uscita

Matrimonio a Prima Vista Italia ha fatto il suo debutto ieri sera mercoledì 26 gennaio in esclusiva sulla piattaforma streaming Discovery+ con l’ottava edizione. Il discusso docu-reality, che dal 2016 continua ad appassionare il pubblico, ha dunque assistito alla nascita di tre nuove coppie. Sei persone, desiderose di vivere un’esperienza unica e -perché no? – di trovare la propria anima gemella, sono state selezionate e accoppiate dai tre esperti del programma. Ancora una volta, a decidere le sorti dei partecipanti saranno il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nasa Loffredi e il life coach Andrea Favarello. Ecco dunque i single, di età compresa tra i 27 e i 34 anni, individuati dai professionisti del docu-reality.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

Matrimonio a Prima Vista Italia 8, al via la nuova edizione del docu-reality: chi sono i nuovi protagonisti

Dopo aver fatto il suo debutto in streaming ieri 26 gennaio, Matrimonio a Prima Vista Italia 8 approderà in chiaro su Real Time dal prossimo mercoledì 16 febbraio. La nuova edizione porta con sé sei nuovi protagonisti, che sono stati rivelati in occasione della prima puntata. Ecco dunque chi sono i volti dei partecipanti, destinati ad emozionarci con le loro vicende sentimentali.

I primi due concorrenti sono piemontesi: si tratta di Gianluca, 30 anni, da Nichelino (TO) e Giorgia, 27 anni, da Mondovì (CN). Il primo è un imprenditore, ha un forte legame con sua madre e con il fratello e le due sorelle più grandi. Lavora nell’azienda di famiglia che produce porte d’interno e ama andare a cavallo, la pesca e i balli caraibici. La seconda, impiegata anche lei, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza abbandonando tuttavia il praticantato. Anche lei è molto legata a sua madre. Ama trascorrere il tempo libero con i suoi amici e le piace tenersi attiva, tra camminate e nuoto.

I prossimi due partecipanti di Matrimonio a Prima Vista Italia provengono rispettivamente dalla Puglia e dalla Lombardia. Antonio, 29 anni, è di Castrì di Lecce (LE). Dopo aver terminato gli studi e gestito un maneggio con il padre, ha iniziato a lavorare come rappresentante. Ha un ottimo rapporto con la sorella, definita come suo punto di riferimento. Ama passare il tempo con i propri amici e l’equitazione, che ha praticato in passato a livello agonistico. Cristina, 30 anni, è di Capriolo (BS). Si è iscritta a Giurisprudenza, che ha poi deciso di abbandonare. Dopo aver fatto molti lavori, sta studiando per diventare personal trainer. Figlia unica e orfana, ha un rapporto molto stretto con la cagnolina Olivia. Ama viaggiare e fare sport, in particolare pole dance e kickboxing.

Gli ultimi due sono, rispettivamente, del Lazio e della Lombardia. Giorgia, 28 anni, di Rieti ha iniziato a lavorare in ospedale come tecnico di circolazione extracorporea. Vive con i genitori, il fratello ed è molto legata alla madre. Grande fan della Juve, ama andare allo stadio, stare con le amiche e fare lunghe passeggiate con il cane. Mattia, 34 anni, di Bernareggio (MB) è un libero professionista. Si occupa di manutenzione di impianti elettrici ed è molto legato ai genitori e al fratello. Si descrive come amante dei viaggi avventurosi, zaino in spalla, delle moto e dello sport.

LEGGI ANCHE: Italia’s Got Talent, il secondo Golden Buzzer assegnato è di Mara Maionchi