Federico Fashion Style replica alle critiche sul suo orientamento sessuale: “Terribile”

Federico Fashion Style è diventato ormai una star nel mondo dei social e non solo. Da quando Real Time lo ha contattato per la sua serie tv, che continua ad andare in onda e a raccontare le vicende dei suoi saloni, per il parrucchiere originario di Anzio si è aperta una porta sul mondo dello spettacolo. E in seguito anche all’esperienza a Ballando con le Stelle, in cui è andato molto vicino alla vittoria, Federico Fashion Style è stato ospite nello studio di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo. Quella del parrucchiere è stata un’intervista senza filtri nel quale ha potuto parlare della sua infanzia, del rapporto con suo padre e della bellissima famiglia creata con Letizia, sua compagna da ormai 15 anni. E nel corso della chiacchierata con la conduttrice, il parrucchiere di Anzio non ha potuto anche replicare alle critiche sulla sua identità sessuale.

Federico Fashion Style toglie ogni dubbio sulla sua sessualità: la risposta senza filtri

Fin dal suo esordio in tv, Federico Fashion Style, così come la maggior parte dei colleghi del mondo dello spettacolo, ha avuto ad aver a che fare con le critiche da parte degli haters. L’hair-stylist del Salone delle meraviglie, infatti, ha sempre dovuto giustificare il suo modo di essere così estroso che ha portato spesso i telespettatori a dubitare della sua sessualità. Federico Fashion Style è ormai accompagnato da 15 anni da Letizia, la sua compagna di vita. La coppia ha avuto anche una bellissima bimba di nome Sophie, spesso protagonista degli scatti social dell’influencer. Eppure, nonostante non avesse mai tenuto nascosta la sua famiglia, c’è chi ha avuto dubbi sul suo orientamento sessuale.

Proprio per questo motivo, Silvia Toffanin non ha potuto che esordire nel bel mezzo della sua intervista con una domanda riguardante proprio questo argomento. “Come vivi le critiche sulla tua identità sessuale?“, ha chiesto la conduttrice. “In modo sereno, nel 2022 una persona non deve giustificarsi per le proprie scelte e per cosa fa a letto. Io ho una compagna e una figlia, mi scivola addosso tutto. Ci rimango male quando viene messa in discussione la mia famiglia“, ha replicato senza scomporsi più di tanto il parrucchiere. E senza troppi giri di parole ha ammesso che se nel caso un giorno decidesse di cambiare orientamento non si farebbe alcun problema a dirlo anche ai suoi followers. “Siamo nel 2022, è veramente terribile questa cosa“, ha poi chiosato. Insomma, Federico Fashion Style con le sue dichiarazioni sembra aver tolto ogni dubbio sul suo orientamento. Ma critiche o meno, la sua carriera sul piccolo schermo continua a gonfie vele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

LEGGI ANCHE: GF Vip, Alex Belli lascia Delia Duran e Soleil Sorge ci prova con lei