Can Yaman, una nuova fiamma per l’attore turco: scopriamo chi è [FOTO]

Qualche mese fa il settimanale Chi aveva ricostruito il presunto flirt nato tra Can Yaman e la modella crotonese Maria Giovanna Adamo. Quest’ultima conosciuta sul set di Viola come il mare. Si parlerebbe di un pettegolezzo del passato ma, che grazie a fonti indirette starebbero riaccendendo i riflettori sulla possibile relazione tra l’attore e la modella 25enne. Dopo tante indiscrezioni su un altro presunto flirt con l’attrice Francesca Chillemi, il gossip torna a chiacchierare sulla vita sentimentale di Yaman rivelando nuovi e succulenti retroscena.

Can Yaman: Maria Giovanna Adamo rende privato il suo profilo Instagram [FOTO]

Sul numero di novembre 2021 del settimanale diretto da Alfonso Signorini, in occasione del compleanno dell’attore turco trentaduenne, lo stesso Can Yaman sembrava molto legato alla modella calabrese. Nonostante non ci siano state foto ufficiali della presunta liaison, un video realizzato dal padre dell’interprete turco per celebrare la festa di compleanno aveva rivelato la presenza di Maria Giovanna Adamo con un’immagine che li ritraeva abbracciati. Nessuno dei due si era mai espresso in merito ai rumors che avevano occupato gran parte delle pagine della cronaca rosa.

Ma dopo essersi spenta la curiosità sulla probabile frequentazione fra l’attore e la modella, ecco che i riflettori si riaccendono per news arrivate da poco da fonti indirette. Queste ultime avrebbero inoltre rivelato che Can e Maria Giovanna Adamo non si sarebbero mai allontanati. Anzi, ad oggi sembrano esser ancora più vicini. Un altro dato che insospettisce, proviene dall’account social della modella. La venticinquenne avrebbe reso privato il suo profilo Instagram. Necessità di privacy o l’intenzione di nascondere qualcosa che attualmente risulta essere molto chiacchierato? Al momento, alle indiscrezioni si associano altrettanti dubbi dei fan, intenti ora a scrutare qualsiasi dettaglio della vita sentimentale dell’attore.

Maria Giovanna Adamo: curiosità

Maria Giovanna Adamo è dunque la nuova fidanzata di Can Yaman? Il punto interrogativo si rinnova ormai da mesi. Da quando l’attore turco è tornato sul mercato dopo essersi lasciato con la giornalista sportiva Diletta Leotta. Il nome della modella è dunque considerato fra i più papabili al fianco dell’attore turco. Soprattutto ora che le voci su un loro probabile fidanzamento, si sarebbero intensificate. Peccato che non si hanno molte informazioni sulla giovane venticinquenne, se non che sarebbe arrivata seconda al World Top Model selezione Roma 2021 e che avrebbe fatto perdere la testa all’attore.

