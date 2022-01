Quirinale, Gianna Nannini si candida come Presidente della Repubblica [VIDEO]

Seduta a bordo di un auto che viaggia tra i colli del senese, Gianna Nannini sorprende i suoi followers con una Instagram Stories pubblicata il 4 gennaio. Sul suo profilo ufficiale, la rocker italiana, ha postato una clip del brano Diamante che la vede per la prima volta collaborare con Francesco De Gregori. Il cantautore ha scritto il testo della famosa canzone con musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese, pubblicata nel 1990 dal cantante Fornaciari, presente nell’album Oro, incenso e birra. Ma ciò che ha inizialmente catturato l’attenzione dei fan, è la storia resa nota sul suo account social. Una delle voci italiane più celebri ha dichiarato di volersi candidare per la corsa al Quirinale.

“Buongiorno. Colgo quest’occasione di una voce al femminile come presidente della Repubblica e mi candido ufficialmente alla Presidenza della Repubblica italiana“, ha dichiarato la rocker senese in un video che è stato condiviso da altrettante pagine social diffondendo il più possibile il suo appello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Vullo (@romynannina)

Elettori convocati nell’aula di Montecitorio

Il 24 gennaio 2022 i grandi elettori della Repubblica saranno presenti nell’aula di Montecitorio per eleggere il nuovo Capo dello Stato, il successore di Sergio Mattarella. Ad oggi ci sono molte incognite sul nome del prossimo Presidente, e non solo. Si chiede di rompere gli schemi del passato considerando la possibilità che tale ruolo possa esser occupato da una donna. E, salire per la prima volta al vertice delle istituzioni. A incentivare la proposta per una figura femminile al centro dello Stato, è stata la cantautrice toscana. Con la sua voce graffiante e il tono serio, Gianna Nannini, con un messaggio chiaro, ha evidenziato la necessità di eliminare la disuguaglianza tra donna e uomo nella politica, come nel mondo del lavoro. Una chiara provocazione, ma la clip diffusa sul web è un chiaro invito alla riflessione.

LEGGI ANCHE: Diana Del Bufalo, arrivano le scuse dopo la polemica No Vax: “Profondamente dispiaciuta”