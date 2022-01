Buon compleanno Bradley Cooper: una vita di successi, nomination e un 2022 che potrebbe essere il suo anno

Fascino invidiabile e raro dono nel mettere d’accordo il pubblico di nicchia con quello maistream. Bradley Cooper, che potrebbe approdare agli Oscar 2022 grazie al ruolo di Jon Peters nell’atteso film di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, in Italia il 3 febbraio, e come produttore e protagonista del thriller diretto da Guillermo del Toro in arrivo il 27 gennaio dal titolo La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, nonostante appaia dimagrito nell’ultimo ruolo, rimane uno dei sex symbol più amati e desiderati al mondo. Ed è proprio l’attore nato in una famiglia italo irlandese a festeggiare oggi, 5 gennaio 2022, il suo 47esimo anno d’età. Il celebre attore festeggia una vita di successi come interprete e produttore. Ma anche come padre di sua figlia Lea de Seine di 4 anni, nata dalla relazione con la supermodella russa Irina Shayk.

Bradley Charles Cooper nasce a Filadelfia. Dopo essersi diplomato nel 1993, intraprende gli studi universitari e si laurea con lode in letteratura alla Georgetown University nel 1997. Si trasferisce a New York e frequenta l’Actors Studio Drama School, sotto la supervisione di celebri insegnanti, tra cui Elizabeth Kemp. Bradley nutre una grande ammirazione per la Kemp a tal punto che, in onore alla sua memoria, l’attore dedica A Star Is Born, suo film di debutto come regista, interpretato insieme a Lady Gaga nel ruolo di Ally.

Grazie alla pellicola girata nel 2018 i due protagonisti ottengono l’Oscar per la migliore canzone, con la celebre colonna sonora Shallow per la quale si sono aggiudicati due Grammy Award e un Golden Globe. E nonostante i tanti altri film nei quali Copper ha riscosso un grande successo, AStar Is Born rimane uno dei più celebri e non possiamo dunque, non celebrare il suo 47esimo compleanno sotto queste memorabili note.

Bradley Cooper il debutto come attore sul set di Sex and the City [FOTO]

Nel 1999, il set più chiacchierato di Hollywood è il trampolino di lancio per un esordiente attore Bradley Cooper. Ebbene sì, forse non molti ricordano il nome dell’attore nel cast del film che negli anni diventò un vero cult, e il suo volto accanto all’attrice Sarah Jessica Parker. Bradley Cooper ha recitato in Sex and the City.

Ma, il suo esordio cinematografico è 2001, nella commedia Wet Hot American Summer. Nello stesso anno prese parte alla serie tv Alias e tra il 2005 e 2006 recita nei film 2 single a nozze – Wedding Crashers e A casa con i suoi. Il vento del successo è dalla parte di Cooper, che lo spinge a Broadway con la commedia teatrale Three Days of Rain, al fianco di Julia Roberts. Tra i film più amati di Bradley vi è l’indimenticabile e sempre amata serie Una notte da leoni, Il lato positivo dove l’attore riceve la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista. E poi ancora, American Hustle – L’apparenza inganna, seconda candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista e American Sniper di Clint Eastwood, anche in questa pellicola, Cooper è candidato.

Cooper e la cronaca rosa: un doppio filo che lega la vita professionale con quella privata [FOTO]

Una vita sul set e dietro la macchina da presa. Dinamica e sorprendente. Affiancata da una vita privata che spesso è rimbalzata tra le pagine del gossip. Anche la cronaca rosa ha citato il nome del celebre attore. Prima che People lo nominasse uomo più sexy del mondo, Cooper nel 2006 sposa l’attrice Jennifer Esposito, matrimonio che dura pochi mesi. Dal 2009 al 2011 frequenta Renée Zellweger. Ma è dal 2015 al 2019 che l’attore vive una delle sue storie d’amore più importanti. Legato alla top model Irina Shayk, Bradley vive una relazione intensa nella quale diventa anche per la prima volta padre di una bambina di nome Lea de Seine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ایرینا/Irina (@irinashayk_fan3)



La storia finisce quando i rumors vedono un malizioso feeling tra l’attore e Lady Gaga. Un rapporto d’amicizia nato prima ancor prima di A Star Is Born. Ma agli occhi del pubblico, tra le righe di quel copione, sembrava esserci qualcosa di più. Il gossip tra l’attore e la cantante durò per qualche anno. Che sia stata solo una coincidenza? Ad oggi non ci sono che parole affettuose tra Cooper e Gaga. E l’idea che potrebbe esserci stata una liaison tra i due protagonisti del film celebre, continua comunque a far sognare i più romantici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐋𝐀𝐃𝐘 𝐆𝐀𝐆𝐀 🍒 (@fuckingxgaga)



LEGGI ANCHE: Le star di Disney Channel che nel 2022 compiranno 30 anni