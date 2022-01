Back to school, gli scivoloni di Giulia Salemi protagonisti della prima puntata

Nella serata di ieri, 4 gennaio, Nicola Savino è tornato finalmente in onda con Back to school. Il conduttore ha messo alla prova alcuni tra i concorrenti di quest’edizione, che dovranno mettersi di nuovo in gioco tra i banchi di scuola e ripetere l’esame della quinta elementare. Clementino, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, Ignazio Moser, Giulia Salemi ed Eleonora Giorgi hanno dato dimostrazione della loro cultura di fronte la platea dei ‘Maestrini‘, pronti a correggerli e a dare un giudizio finale sulla loro preparazione. Quasi tutti i concorrenti alla fine della prova sono stati promossi, tranne Nicola Ventola, ma non sono mancati tantissimi scivoloni da parte dei protagonisti di questa prima puntata del nuovo game show.

Giulia Salemi e la geografia, due mondi abbastanza distanti

Tra i primi volti noti del mondo dello spettacolo a mettersi in gioco in Back to school nel corso del primo appuntamento è stata Giulia Salemi. L’influencer ha, infatti, superato con successo il test finale, ma non sono mancati scivoloni nel corso della sua interrogazione. In particolare a mandare in difficoltà la compagna di Pierpaolo Pretelli sembra sia stato il test di geografia. I ‘Maestrini’ non sono stati nemmeno così cattivi con la Salemi, proponendole domande abbastanza semplici. Ma niente da fare, l’influencer non sapeva proprio cosa rispondere. Dall’altezza minima di una montagna per essere definita tale, fino all’invenzione dei due monti più alti d’Italia. “Monte Bianco e Monte Nero“, ha tentato la fortuna Giulia Salemi. Eppure, la sua risposta non ha potuto far altro che scatenare una risata tra il pubblico.

Anche con capoluoghi e regioni italiane, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli non sembra essere molto preparata, anche se qualche risposta corretta è riuscita a darla tentando la fortuna. Insomma, secondo i ‘Maestrini’ c’è ancora molto da fare sulla sua preparazione scolastica. Eppure, dopo l’impegno dimostrato durante le lezioni al campus la commissione ha deciso di promuoverla. Anche Clementino sembra però che non sia andato benissimo con le domande proposte dalla commissione. In particolare, il punto debole del rapper si è dimostrato essere la scienza. Il cantante, che è stato anche più volte rimproverato per il suo atteggiamento, alla fine è riuscito a superare la prova, ma con non poche difficoltà. Di certo, è stata una prima puntata di Back to school con il botto.

