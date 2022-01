Nella reunion di Harry Potter i produttori confondono la foto di Emma Watson con un’altra attrice

A volte l’emozione gioca brutti scherzi e anche i produttori della reunion di Harry Potter hanno commesso uno scivolone, prontamente notato dai fan. In occasione dell’attesissima reunion, arrivata anche in Italia grazie a NOW l’1 gennaio 2022, tutti quelli cresciuti con il mondo magico di Hogwarts hanno potuto ritrovare quel pizzico di magia. L’evento, tanto atteso, risponde al nome di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts e ha riportato nella stessa stanza gli attori che hanno aiutato a costruire il variopinto mondo di Hogwarts. Tratta dai romanzi di J.K. Rowling, la saga di Harry Potter ha ottenuto importante riscontro a livello planetario. E ad aggiungere una marcia in più alla saga cinematografica fantasy più amata di sempre è stato proprio il cast. Chi avrebbero potuto scegliere, se non Emma Watson, per interpretare Hermione Granger? Del resto è così che ha avuto inizio la sua carriera ed è impossibile negare che la fama è arrivata proprio grazie a quel ruolo.

La foto da bambina nella reunion di Harry Potter non è di Emma Watson

Tuttavia, in una delle varie riprese della reunion, i produttori hanno commesso un errore che non è sfuggito all’occhio inquisitore del web. In una delle varie scene, appare una fotografia che dovrebbe riferirsi ad una piccolissima Emma Watson. La foto in questione riprende una bambina dai grandi occhioni castani che indossa un cerchietto di Minnie. Impossibile non notare le grandi orecchie nere con tanto di fiocco rosso a pois bianchi. Ma, per quanto appaia adorabile, quella bambina non è Emma Watson.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh — 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022



A notare l’errore è stata una fan che ha prontamente segnalato lo scivolone attraverso Twitter. E, messi alle strette, i produttori non hanno potuto fare altro che confermare l’errore. Quella bambina nella fotografia non è Emma Watson, bensì Emma Roberts. Quest’ultima è conosciuta a sua volta come attrice poiché ha recitato in tantissimi film e serie come Scream Queen, American Horror Story, Holidate ed è anche la nipote di Julia Roberts.

Una volta appurato l’errore, i produttori hanno immediatamente proceduto con le relative scuse. Come riporta Entertainment Weekly, in una nota stampa si legge: “Fan devoti di Harry Potter. Avete portato alla nostra attenzione un errore da modificare in una fotografia che è stata erroneamente etichettata. Arriverà a breve una nuova versione“. Negli States, la reunion di Harry Potter è stata distribuita da HBO Max e ha permesso alla maggior parte degli attori del cast di intrattenere ancora una volta il pubblico insieme. Il primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, è arrivato nelle sale nel 2001 e, da quel momento, quel successo ha portato alla realizzazione di un vero e proprio universo fantasy, con altri sette film e una saga spin-off con Animali Fantastici. Il terzo capitolo, I segreti di Silente, arriva al cinema ad aprile 2022.

