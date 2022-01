Addio Betty White, l’attrice è morta a 99 anni: il ricordo dei colleghi e Michelle Obama

Il 2021 porta via con sé un altro celebre volto, quello di Betty White. Icona della televisione statunitense, è divenuta famosa grazie a sitcom del calibro di Mary Tyler Moore, nel ruolo di Sue Ann Nivens e Cuori senza età (The Golden Girls), nei panni di Rose Nylund. La Golden Girl del piccolo schermo, aveva 99 anni e ne avrebbe compiuti 100 il prossimo 17 gennaio. Pilastro della televisione, nel corso dei suoi otto decenni di carriera ci ha intrattenuti, divertiti e fatti emozionare con il suo umorismo sopraffino e il proverbiale sorriso, che difficilmente scorderemo.

Betty White, la donna dei record: il ricordo dei colleghi di Beautiful

Artista da record, a Betty White apparteneva infatti un importane primato. Grazie alla sua lunghissima carriera, iniziata in giovane età, è finita nel libro dei Guinness. A partire dal 2014, infatti, è stata detentrice del record per la carriera televisiva più lunga per una donna nello showbiz. Pur avendo diradato negli ultimi anni le sue apparizioni pubbliche, è comparsa in alcuni cameo in Ally McBeal, Ugly Betty, Bones e, dal 2006 al 2009, ha preso parte a Beautiful nei panni di Ann Douglas, madre di Stephanie Forrester. Nel corso dei 23 episodi nei quali è apparsa, ci ha mostrato un’inedita versione di sé, lontana dall’ironia e dall’umorismo che l’hanno sempre contraddistinta. Un ruolo che, nonostante il numero ristretto di puntate, ha lasciato il segno, soprattutto fra i colleghi che hanno deciso di ricordarla. In particolare, Katherine Kelly Lang (storica interprete di Brooke Logan) ci ha tenuto a dedicarle un ultimo saluto.

“Betty White è stata davvero una donna incredibile! È stato un vero piacere lavorare con lei in Beautiful. Veniva sempre al lavoro con un enorme sorriso sul viso. Potresti dire che amava la vita! Così positiva e gentile. E aveva sempre così tanta energia! Era un’attrice così straordinaria e il suo umorismo era fuori scala. Che vita meravigliosa ha vissuto.” Così ha voluto ricordarla la celebre Brooke, ricordandoci quel suo sorriso di ci già ora si sente la mancanza.



L’omaggio di Joe Biden e Michelle Obama

Che Betty White fosse un’istituzione del piccolo schermo lo dimostra – come se ce ne fosse bisogno – la gran quantità di nomi che è riuscita a smuovere. Perché, nonostante appartenesse ad “altri tempi”, il suo sorriso, il suo umorismo e il suo personaggio sono stati in grado di azzerare quel divario generazionale. Fin dalla notizia della sua scomparsa, infatti, anche il Presidente Joe Biden ha deciso di far sentire la sua vicinanza, attraverso un messaggio dal proprio profilo Twitter. “Betty White ha portato un sorriso sulle labbra di generazioni di americani. È una icona culturale che ci mancherà molto. I pensieri miei e di Jill vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che l’hanno amata.” – ha difatti affermato il Presidente.

Allo stesso modo anche l’ex First Lady Michelle Obama, tramite i propri social, ha dedicato un pensiero all’artista 99enne, ricordando l’impatto che ha avuto non solo nell’ambito televisivo, ma nell’intera società. “Betty White ha rotto le barriere, ha sfidato le aspettative, ha servito il suo paese e ci ha spinto tutti a ridere. Era anche un’amante degli animali e un’attivista, e Bo amava passare il tempo con lei. Non c’era nessuno come lei, e Barack e io ci uniamo a tanti a cui mancherà la gioia che ha portato al mondo. So che il nostro Bo non vede l’ora di vederla in paradiso.” – ha chiosato Michelle Obama.

