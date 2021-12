Federica Calemme non solo “GF Vip”: ecco dove l’abbiamo vista [FOTO]

Federica Calemme nasce in Campania, a Casalnuovo di Napoli il 4 febbraio del 1996. La giovane concorrente del Grande Fratello Vip ha dunque 25 anni, ed è entrata nella Casa del reality show solo durante qualche diretta fa, poco prima delle vacanze natalizie. Entrare a far parte di un gruppo già formato non è semplice, e Federica ne sta conoscendo le varie sfumature. Non è stato un buon inizio con Manila Nazzaro per esempio. Entrambe, al momento, non manifestano una reciproca simpatia, discussa con terzi nel corso di questi ultimi giorni. A tal proposito è proprio la new entry Calemme ad aver manifestato una certa insofferenza nel continuare il suo percorso al GF Vip.

Federica Calemme prima del GF Vip [FOTO]

Dicevamo una new entry nel loft di Cinecittà. Ma non nel mondo della moda e dello spettacolo perché, Federica Calemme dopo aver conseguito il diploma di maturità al Liceo Linguistico, comincia a muovere i primi passi da modella. I primi concorsi di bellezza cominciano nel lontano 2012 come Miss Muretto a soli 16 anni, e 2014 come Miss curvy al fianco di un’altrettanta esordiente Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne. Ma è nel 2017 che Federica Calemme è tra le aspiranti Miss Italia, dove nessuno resta indifferente alla sua bellezza tipicamente mediterranea. Nonostante il “non podio”, l’attuale gieffina vince comunque la fascia di Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco il racconto fotografico pubblicato dalla pagina Instagram trasheculturale, che ha raccolto centinaia di like e commenti.

Successivamente Federica fa il suo ingresso nel mondo della televisione. Partecipa ad alcune trasmissioni come: Ciao Darwin nel 2019, Stasera tutto è possibile, programma condotto da Stefano De Martino, e L’Eredità. Nello studio Rai presenziato da Flavio Insinna, la concorrente del GF Vip ottiene il suo primo successo nel ruolo della Professoressa. Non si hanno molte informazioni invece sul fronte sentimentale se non una lontana love story con un giovane di nome Mario, con il quale nel 2017 rimane coinvolta nell’attentato di Barcellona.

Federica Calemme ricorda l’attentato Rambla: “Ora forse sarei morta”

L’attuale concorrente del GF Vip, porta ancora i segni di un episodio molto drammatico, vissuto anni fa insieme all’allora fidanzato. La modella era a Barcellona quel lontano 17 agosto del 2017 quando sulla Rambla, la celebre via principale della città catalana, viene colpita da un attentato. Un furgone bianco piomba a tutta velocità sulla folla uccidendo 13 persone. La Calemme e Mario trascorrono la prima parte di quella giornata, serenamente sulla spiaggia di Barcelloneta. Nel pomeriggio il ragazzo vuole visitare un negozio vicino alla Rambla e, verso le 16.30 si incamminano. Appena arrivati, invece di svoltare a destra si dirigono a sinistra e poco dopo, dietro le loro spalle scoppia l’inferno.

“Abbiamo visto tutte queste persone, saranno state tremila, correre verso di noi. Così ci siamo rifugiati in un negozio lì vicino. Tutti correvano e urlavano, io avevo il cuore a mille e non smettevo di dire «Sta succedendo qualcosa, me ne voglio andare»”, racconta la Calemme all’AdnKronos. È stato tremendo – aggiunge la modella – Penso spesso che se fossi andata a destra, ora forse sarei morta.

