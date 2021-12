Vi ricordate Erica Liverani, vincitrice di Masterchef 5? Oggi a 37 anni, ecco che fine ha fatto [FOTO]

Taglio corto e sbarazzino, Erica Liverani è stata una tra i dieci fortunati concorrenti ad entrare nell’Albo d’Oro di Masterchef. Nata a Ravenna, ha trionfato nel corso della quinta edizione del cooking show, battendo prima il veneto Lorenzo De Guio e poi, al duello finale, la torinese Alida Gotta. Grazie a una cucina in grado di fondere sapientemente tradizione e innovazione, è riuscita a convincere i quattro giudici allora in carica, ovvero Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Una volta vinto il primo premio, ha condiviso il suo successo con la figlia Emma, il cui pensiero l’ha portata avanti per tutta la durata della competizione.

Oltre al titolo di quinta Masterchef italiana, tuttavia, il cooking show le ha portato bene anche dal punto di vista sentimentale. Poco dopo, infatti, Erica Liverani ha intrapreso una relazione proprio con Lorenzo De Guio. Pare, tuttavia, che tra i due le cose siano giunte al termine. Scopriamo dunque che fine ha fatto oggi.

Ecco cosa fa oggi Erica Liverani dopo Masterchef 5 [FOTO]

Già prima di entrare nella masterclass, Erica Liverani aveva emozionato i giudici per la sua storia combattuta. Nonostante avesse intuito fin da giovanissima il suo interesse per la cucina, ha poi dovuto accantonarlo per prendersi cura della figlia Emma, soprattutto dopo la fine del suo matrimonio. Per sua stessa ammissione, inoltre, la quinta Masterchef italiana ha avuto un rapporto alquanto sofferto con il cibo, soffrendo di disturbi alimentari. Tuttavia, grazie al supporto dei migliori amici dell’ex marito, Erica ha trovato il coraggio di presentarsi ai casting del cooking show.

Così come la sua vita, anche il percorso all’interno del programma è stato altalenante. Ma la sofferenza e la tenacia l’hanno ripagata ampiamente, portandola a vincere la competizione. Al termine della trasmissione, ha pubblicato il suo primo libro di ricette e, nel 2018, ha aperto la Gastronomia Raflò a Ravenna, sua città natale, insieme alle sorelle con cui produce specialità tipiche romagnole. Al contempo, con De Guio ha aperto un programma web, che la vede coinvolta in veste di chef. Si tratta di una sorta di web serie, che tra battute e sketch, li ha cimentarsi nella preparazione di ricette. Con il passare degli anni, Erica Liverani ha inoltre deciso di sfoggiare un look diverso, esibendo un caschetto con tanto di frangetta. Ecco infatti oggi come si mostra sul proprio profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erica Liverani (@ericamorefantasia)

