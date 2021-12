Blanca, stasera 6 dicembre la nuova puntata

Questa sera 6 dicembre su RaiUno, andrà in onda una nuova puntata della serie tv Blanca, dal titolo Io ballo da sola. Nel nuovo episodio accade un fatto del tutto inaspettato. Scompare Gabriele, il figlio delle giornalista Marinella con cui Liguori ha iniziato una relazione. Blanca credeva di aver superato l’interesse per l’ispettore di polizia. Invece, ora, non può evitare di aiutarli nel ritrovare il bambino. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario. Ma Blanca non crede a questa ultima ipotesi e scopre che il piccolo Gabriele è stato invece rapito. La ragazza si impegna a dare il suo consueto contributo nelle indagini. Ascolta, infatti, le intercettazioni dei rapinatori e decide di partecipare attivamente al ritrovamento di Gabriele. Una scelta che avrà delle conseguenze con cui la stessa Blanca dovrà però fare i conti.

Blanca: il crime drama ispirato al romanzo di Rinaldi

Un nuovo appuntamento con la serie tv sta per tener compagnia il pubblico italiano. Il crime drama ispirato all’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, vede l’attrice Maria Chiara Giannetta interpretare la protagonista al fianco dell’attore Giuseppe Zeno che veste i panni dell’ispettore di polizia Liguori. La fiction, una co-produzione di Lux Vid e Rai Fiction, racconta il viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di diventare una consulente della polizia. L’avvincente storia è ambientata a Genova e si snoda in sei episodi. La puntata che verrà trasmessa, dunque, questa sera, sarà appunto la terza e al pubblico non riserverà altro che sorprendenti fatti. Altrettante curiosità al quanto interessanti ruoterebbero attorno al cast della serie.

Oltre ad essere la prima produzione al mondo ad aver utilizzato una speciale tecnica di registrazione del suono chiamata olofonia, che permette di riprodurre lo stesso suono in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo dell’uomo, uno dei protagonisti in Blanca è il cane. Nella serie tv il suo nome è Linneo ma all’anagrafe canina è invece conosciuta come Fiona. Il bulldog americano femmina presenta una caratteristica molto particolare per questa razza, ovvero gli occhi chiari.

