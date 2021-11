Isola dei Famosi, svelati i nomi dei possibili concorrenti: l’indiscrezione

L’Isola dei Famosi sta per tornare. Il reality show andrà in onda subito dopo il termine del Grande Fratello Vip, tra marzo e aprile. Nonostante le incertezze dell’ultimo periodo, ormai ci sono pochi dubbi: sarà Ilary Blasi ancora una volta a condurre la nuova edizione dello show di Canale 5. La conduttrice ha infatti preso il posto di Alessia Marcuzzi già da un anno e adesso è pronta a tornare come protagonista. Al suo fianco, invece, ci sarà Massimiliano Rosolino per il secondo anno consecutivo. Di recente si era parlato di un possibile abbandono da parte dell’inviato, dopo le critiche ricevute, ma pare che l’indiscrezione sia stata smentita.

Ecco chi sono i possibili primi quattro naufraghi dell’Isola dei Famosi

A confermare conduttrice e inviato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ci avrebbe pensato Gabriele Parpiglia, che durante l’ultima diretta di Casa Chi ha spifferato riguardo una cena che ci sarebbe stata tra i personaggi del nuovo cast al completo. Inoltre, negli ultimi giorni sono già iniziati a circolare i primi nomi dei vip che potremmo presto vedere nelle vesti di naufraghi. Gabriele Parpiglia avrebbe, infatti, fatto il nome di Olga Plachina. L’atleta russa, nota al mondo dello spettacolo per essere la compagna di Aldo Montano, sembrerebbe essere molto vicina alla firma di un contratto con Mediaset, anche se ancora non può spifferare nulla.

Il settimanale Oggi ha invece anticipato un altro nome che farà parte del prossimo cast dell’Isola dei Famosi, quello di Luigi Oliva. L’imprenditore, dopo la fine della sua relazione con Pamela Prati, sobbalzata a tutti i magazine di cronaca rosa, avrebbe deciso di gettarsi in questa nuova esperienza. Gli ultimi due nomi, invece, sono stati citati dal settimanale Vero e sono quelli di Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi. Le trattative tra la figlia e la moglie di Al Bano e il reality show dovrebbero essersi quasi concluse e molto probabilmente vedremo presto le due showgirl volare in Honduras.

I primi concorrenti sembrerebbero quindi quasi certi, anche se manca l’ufficialità da parte del programma di Canale 5. Quel che è sicuro è che però quest’anno all’Isola dei Famosi non vedremo Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. I tre opinionisti non sarebbero stati molto apprezzati dal pubblico e questo avrebbe condotto Mediaset a optare per un cambio di rotta. Ma per avere qualche altra informazione certa non ci resta che attendere ancora un po’.

LEGGI ANCHE: Andrea e Nicolò Zenga, attrito tra i fratelli: cosa succede?