Quando Bjork sconvolse gli Oscar con il suo abito cigno

Un’artista che ha saputo far parlare di sé in lungo e in largo, e forse in modo anche involontario (ma non troppo), è Bjork. Cantante, attrice e attivista islandese, ha conquistato il mondo intero con la sua voce. Si è fatta strada nel panorama musicale già in patria negli anni ’80, ma la fama è accresciuta a livello internazionale quando si è trasferita a Londra. L’hanno definita un’artista eclettica, d’avanguardia, con un gusto pittoresco in termini di stile. Bjork sul palcoscenico non ha mai deluso le aspettative, motivo per cui neanche agli Oscar avrebbe potuto fare di meno.

L’abito cigno di Bjork agli Oscar compie 20 anni

Era il 2001 e Bjork sfilava sul tappeto rosso degli Academy Awards indossando un abito che sarebbe presto entrato di diritto nella lista dei worst Oscar dresses of all times. La cantante ha preso parte alla 73esima edizione degli Oscar, svoltasi il 25 marzo 2001, indossando un abito particolare, realizzato dallo stilista macedone Marjan Pejoski. A creare tanto scalpore fu la forma di un cigno. Il minidress presentava una base nude rivestita di piume e Bjork, per enfatizzare ancor di più il costume e la parte che si era assegnata da sola, ha persino mimato la deposizione dell’uovo sul red carpet. Un gesto, unito all’abito, che ha indignato la stampa estera e di cui si è continuato a parlare per intere settimane.

Bjork aveva chiesto allo stilista macedone di realizzarle quell’abito per l’occasione e, non contenta, ne ottenne persino due, nel timore che uno si sporcasse e non potesse quindi essere lavato. Cavalcando la scia del momento, la cantante scelse quell’abito anche per la copertina del suo album uscito nel 2001. E negli anni nessuno ha dimenticato l’abito cigno, è entrato di diritto nella cultura popolare ed è stato spesso emulato, anche per feste in costume. Persino la presentatrice Ellen DeGeneres, durante la cerimonia degli Emmy Awards 2001, ha imitato il look di Bjork. Anche Valentino, nel 2014, ha poi realizzato un abito simile. Si racconta che, dato il clamore ottenuto, gli Oscar avrebbero voluto inserire l’abito nella sfilata di moda del 2007 volta a ricordare gli abiti più iconici dell’evento. Tuttavia il team della cantante ha riferito un bel sonoro “no, grazie”. E, nel 2021, l’abito che ha suscitato così scalpore compie 20 anni, mentre Bjork oggi, 21 novembre, ne compie 56.

