Lux Area Center presenta “Artigiani in mostra” nella Coffee House di Palazzo Colonna

Nuovo appuntamento del Lux Area Center con il format Artigiani in Mostra in collaborazione con Officine Creative Market. Dopo il grande successo degli appuntamenti di settembre e di ottobre torna l’esposizione di alto artigianato italiano il 20 e 21 novembre 2021 dalle 11.00 alle 19.30.

L’evento sarà ospitato ancora una volta nella Coffee House di Palazzo Colonna in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia, nel centro di Roma. L’ingresso è gratuito ed aperto al pubblico in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Ben venti artigiani provenienti da tutta Italia esporranno le loro nuove collezioni di articoli unici e fatti completamente a mano. Un’ottima occasione per anticiparsi e prendere spunto su qualche regalo di Natale.

Artigiani in mostra: il meglio dei marchi del Lux Area Center

Dall’Umbria l’arte di arredare la tavola con le creazioni di EB COUNTRY CROCHET; poi Le Tif con accessori moda. Per la prima volta in esposizione La Bohemian, marchio che realizza borse utilizzando tessuti di recupero dipinti a mano.

Aneli Lab con le sue creazioni in tessuti pregiati dal sapore vagamente retrò. A grande richiesta dal Veneto torna il pregiato cachemire di ArtPala.

New entry per i più piccini: le deliziose creazioni del Gomitolo in lana e cachemire con deliziosi abitìni e accessori per neonato lavorati a mano come una volta. Per l’abbigliamento più giovane e trendy Boutique de Tulipes. Torna anche Forme handcraft bijoux e accessori moda. Per il design avremo Nubi Store con le originali lampade artigianali in cristallo e argento.

Ad allietare l’esposizione moda ci saranno anche gli splendidi ed originali dipinti dello stilista Massimo Bomba dedicati ad allegorie femminili e personaggi storici. Per la parte maschile interverrà Antica Calzoleria Reale con le ricercate calzature maschili. Per la prima volta Sartoria Comegna con i tradizionali abiti di sartoria femminili. Presenti anche gli originali occhiali da sole uomo/donna dell’azienda Meller.

Per gli accessori ci sarà anche Le Streghette Handbags, il brand della Marchesa Arianna Incisa di Camerana, con le richiestissime creazioni in pelle e uncinetto. Massimiliano Caterini, artigiano del bijoux, mostrerà le sue contemporanee creazioni in ottone, metallo e rame. In esclusiva al Lux Area Center tornano anche i richiestissimi complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa. Francesca Salvati sarà in esposizione con le sue creazioni in pelle, frange, cristalli e alluminio battuto. Sarà presente anche Eire Mota, nota fashion expert, per dei consigli sugli outfit da indossare questo autunno/inverno. In mostra anche le creazioni di brand italiani selezionati dalla personal shopper Patrizia Ghiura.

Artigiani in mostra è anche un evento solidale per animali e made in Italy

Come sempre la manifestazione non è caratterizzata solo dallo shopping, ma ha anche uno sguardo alla solidarietà, in particolare verso i nostri fedeli amici a quattro zampe. In occasione del market, infatti, verrà ospitata l’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. In un’atmosfera salottiera e informale si potrà vivere un’esperienza di shopping davvero esclusiva in uno dei più bei palazzi storici italiani.

Mai come quest’anno è importante sostenere il nostro Made in Italy fortemente colpito dalla crisi economica e sanitaria. Aziende artigiane che lavorano con creatività ed entusiasmo portando con orgoglio il nome italiano nel mondo. La moda è un settore emblema dell’eccellenza italiana, dell’arte del bello e del saper fare, ammirata globalmente. Artigiani in mostra di Lux Area Center mira a valorizzare proprio le realtà moda nazionali di assoluto prestigio. Officine Creative Roma, da anni, si conferma essere leader per l’organizzazione delle vendite moda in contesti particolari e prestigiosi.

