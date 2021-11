Kim Cattrall entra nel cast di “How I Met Your Father”

Così come Ted Mosby ha avuto una voce narrante per tutte e nove le stagioni di How I Met Your Mother, per il suo spin-off anche la protagonista interpretata da Hilary Duff avrà una voce fuori campo che accompagnerà i telespettatori di puntata in puntata. E, in lingua originale, quella voce è stata affidata a Kim Cattrall. L’attrice ha raggiunto i tempi d’oro recitando in Sex and the City nel ruolo dell’amatissima Samantha Jones, un personaggio frizzante e smaliziato, la più disinibita tra le quattro che ha fatto di New York il suo regno a luci rosse. Eppure, mentre il mondo si prepara ad accogliere il revival di Sex and the City, Kim Cattral ha deciso di chiamarsi fuori, puntando a nuovi progetti come How I Met Your Father.

How I Met Your Father: Kim Cattrall nel cast

Da tempo è stato annunciato l’arrivo di How I Met Your Father, serie TV spin-off dell’originale che vedrà come protagonista Hilary Duff. Il nuovo progetto televisivo è in arrivo su Hulu negli Stati Uniti ed è atteso per il 2022. In Italia non sappiamo ancora su quale piattaforma arriverà (immaginiamo che sia possibile su Disney+). Creata dagli showrunner di This Is Us Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, la serie TV è ambientata in un futuro prossimo. La storia è quella di Sophie ed è ambientata ai giorni nostri. La versione adulta, con la voce di Kim Cattrall, segue l’impostazione dello show originale. Per questo, racconterà ai figli la storia della sua gioventù e, nello specifico, di come ha conosciuto il loro padre.

Nel cast, oltre a Sophie, figura il suo gruppo di amici composto da Jesse, Valentina, Charlie, Ellen e Sid. A differenza della serie originale, How I Met Your Father è ambientata nel 2021 e le storie d’amore devono interfacciarsi per forza di cose anche con le app d’incontri. Così come è accaduto tempo fa a Ted Mosby nella serie originale, anche Sophie – prima di incontrare il padre – collezionerà diverse storie d’amore fallimentari.

