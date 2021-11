Selena Gomez e il periodo off dai social: “Mi ha salvato la vita”

I social network hanno sicuramente pro e contro e, per Selena Gomez, ad un certo punto i lati negativi hanno preso il sopravvento. La cantante ha infatti scelto di allontanarsi dai social per riprendere contatto con la realtà, una pausa brusca e avvenuta d’improvviso. Il motivo riguarda l’ambiente tossico che talvolta prende il sopravvento sui social e che nuoce alla salute mentale. Una scelta importante, che ha spinto l’attrice a parlarne anche in un’intervista con WWD.

Selena Gomez: “Allontanarmi dai social mi ha salvato la vita”

In primis, Selena Gomez ha spiegato che talvolta l’effetto che i social hanno sulla nostra vita è perlopiù negativo. Questo l’ha spinta a lasciare la gestione dei suoi profili, Instagram principalmente, alla sua manager, poiché si sentiva fin troppo connessa con la realtà social. Sono trascorsi tre anni da quando Selena Gomez ha rimosso le app dal suo smartphone, una scelta che oggi ha dato i suoi frutti. “All’inizio pensavo solo che c’erano troppe informazioni su di me, c’era buona parte della mia vita personale diffusa ovunque e tutto mi è parso così incontrollabile“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gomez ad oggi scrive le didascalie dei suoi post, per poi girare tutto alla sua manager. “Mi sentivo come se i miei pensieri e tutto ciò che stavo facendo ruotassero attorno a un milione di diverse altre persone nel mondo che dicevano cose buone e cattive sul mio conto. A quel punto ho pensato: ‘Non ci guadagno niente. Niente di tutto questo mi soddisfa veramente’. Quindi, in uno scatto di rabbia e frustrazione, ho deciso di cancellarmi dai social“. In un primo momento, l’attrice avrebbe voluto cancellare completamente gli account, ma poi ha seguito il consiglio del suo team rimuovendo semplicemente le app e lasciando la gestione ad altri. E Selena Gomez è convinta di aver fatto la scelta giusta: “Prendere distanza dai social è stata una parte enorme e significativa del mio percorso verso una buona salute mentale per diventare la persona che sono oggi. Sono completamente all’oscuro di ciò che accade nella cultura popolare e questo mi rende molto felice. Forse non vale per tutti, ma allontanarmi dai social mi ha davvero salvato la vita“.

