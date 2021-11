“Domenica In”, tra gli ospiti dell’ottava puntata Carlo Verdone e Luciana Littizzetto

Domenica In giunge all’ottava puntata per la stagione 2021/2022 e Mara Venier è pronta ad intrattenere, come di consueto, i telespettatori di Rai 1 con tantissimi ospiti. La puntata va in onda domenica 7 novembre, a partire dalle ore 14:00. Scopriamo quali sono le anticipazioni dell’ottavo appuntamento di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni del 7 novembre 2021

Nel salotto di Mara Venier, per l’ottava puntata di Domenica In la Rai ha ben pensato di intervistare Carlo Verdone. L’amatissimo attore romano racconterà alla padrona di casa alcuni aneddoti di vita e altri relativi alla sua carriera, presentando poi la nuova serie TV che lo vede protagonista. Si intitola Vita da Carlo ed è un progetto Amazon Original disponibile su Prime Video a partire dal 5 novembre 2021. Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, la serie TV racconta un inedito Carlo Verdone, attraversando una vita fatta di lavori, incontri paradossali e affetti famigliari.

Un altro ospite atteso nello studio di Mara Venier è Luciana Littizzetto, reduce dall’esperienza di Dinner Club, il programma di Amazon con Carlo Cracco e che da poco ha pubblicato il suo nuovo libro, intitolato Io mi fido di te – Storia dei miei figli nati dal cuore. La conduttrice ha partecipato anche al Salone del libro di Torino, dove ha presentato il suo ultimo lavoro editoriale, pubblicato da Mondadori il 12 ottobre 2021.

Tutti gli ospiti del 7 novembre 2021

E ancora Mara Venier avrà dalla sua un’altra scrittrice. In studio arriva anche Eleonora Daniele, che ha da poco pubblicato un libro molto personale e sentito. Quando ti guardo negli occhi è dedicato a suo fratello Luigi, al quale era molto legata e che è venuto a mancare nel 2015. Intervistata da Mara Venier, la scrittrice racconterà dei suoi affetti più cari soffermandosi soprattutto sul rapporto speciale che aveva con il fratello.

E dal mondo dei talent show arriva Pierpaolo Pretelli, ancora una volta nello studio di Domenica In per intrattenere il pubblico da casa. Pretelli, dopo il Grande Fratello Vip, si è lanciato in Tale e Quale Show, un programma che gli sta regalando grandi soddisfazioni. Nello studio della Venier, Pretelli sarà il protagonista di un’esibizione a sorpresa e parteciperà anche al nuovo gioco telefonico indetto da Domenica In e che coinvolge direttamente il pubblico da casa. Al suo fianco, inoltre, ci sarà anche un’altra celebrità del Grande Fratello Vip, quale Stefania Orlando. Personaggio molto amato della televisione, la Orlando parteciperà a Domenica In con un’altra esibizione live. Infine, Mara Venier ritaglierà uno spazio da dedicare a Rossano Rubicondi, scomparso una settimana fa a New York. In studio saranno presenti i genitori Claudio e Rosa Rubicondi.

