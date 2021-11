“X Factor”, Orietta Berti e Hell Raton sono i protagonisti di “#SoundsBueno”

Orietta Berti e Hell Raton, quella coppia che non ti aspetti. Lui, rapper e produttore discografico, è ormai dalla quattordicesima edizione sul palco di X Factor nelle vesti di giudice. Lei, invece, è un must della musica italiana, che nell’ultimo periodo ha voluto abbandonare le sue vesti ‘classiche’ per approcciarsi alla contemporaneità musicale. I due volti noti del mondo della musica hanno annunciato nelle scorse ore una grandiosa notizia per il pubblico che li segue. Insieme, infatti, condurranno #Soundsbueno, la nuova mini web-serie disponibile ogni mercoledì alle 18 sul canale Youtube di X Factor.

Sei episodi in cui la coppia racconterà il colpo di fulmine che c’è stato tra due personalità musicali così distanti, ma che insieme possono creare qualcosa di inedito. Un divertente appuntamento settimanale per il pubblico di X Factor che culminerà con la produzione del nuovo singolo di Orietta Berti da parte di Manuel Zappadu. “La follia più grande della mia carriera”, l’ha definita Manuelito nel trailer diffuso nelle ultime ore sui social. Nel filmato appare, infatti, il rapper che citofona a casa dell’interprete di Mille con un mazzo di fiori in mano. Così il cantante avrebbe chiesto alla Berti di voler produrre il suo nuovo brano.

Due anime forse apparentemente diverse, che però potrebbero essere complementari. Di certo sarà un viaggio insolito, all’insegna del divertimento e della scoperta musicale, l’uno nel mondo dell’altro. La nuova edizione di X Factor è ormai iniziata da qualche settimana e questa sarà solo una delle novità che riguarderanno questa stagione del talent show. Tra i giudici anche quest’anno ci sono abbiamo ritrovato Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika, ormai da anni nella trasmissione. Il pubblico sta iniziando, inoltre, a conoscere i protagonisti di quest’edizione che sono riusciti a raggiungere i Live. Chi di loro riuscirà ad arrivare dritto al pubblico e ottenere la vittoria? Non resta che aspettare e guardare.

