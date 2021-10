TV, Torna “Onorevoli Confessioni” su Rai2 condotto da Laura Tecce

La nuova stagione di Onorevoli Confessioni, programma di politica e costume condotto da Laura Tecce, torna a partire da oggi 29 ottobre alle 23.45 su Rai2. Saranno in tutto cinque gli appuntamenti con altrettanti ritratti inediti e sorprendenti dei principali esponenti politici italiani. Si mostreranno ai telespettatori gli aspetti più privati della loro vita, attraverso la voce diretta dei personaggi in un racconto empatico ed emozionale della loro esperienza “oltre la politica”. Gli ospiti della prima puntata saranno Ivan Scalfarotto, sottosegretario al Ministero dell’Interno, e Laura Castelli, viceministro dell’Economia e delle Finanze.

Onorevoli confessioni: la vita dei politici “oltre la politica”.

Il programma di Laura Tecce torna a mostrare la nostra classe politica non nella veste istituzionale e pubblica, che siamo abituati a vedere nei Tg e nei talkshow, ma nella loro vita privata. Passioni, il passato lavorativo prima dell’impegno al servizio del Paese, il rapporto con la famiglia. La conduttrice li inviterà a confessare anche i rimpianti se vorranno. Per raccontarsi, ognuno di loro porterà con sé gli oggetti più privati a cui è più legato, quelli che più rappresentano la storia personale di ciascun ospite.

Primo intervistato di Onorevoli Confessioni sarà Ivan Scalfarotto, esponente di Italia Viva. Il suo racconto partirà da Milano, sua città “d’adozione”, per tornare a Foggia. Là è dove è cresciuto e dove ha coltivato l’amore per la scrittura e la cucina. E poi l’esperienza di lavoro all’estero tra Londra e Mosca, due città a cui è legatissimo. Poi sarà la volta della pentastellata Laura Castelli che svelerà la sua passione per la barca a vela, lei nata a Torino da genitori meridionali. Il suo legame con la città sabauda dove ha mosso i primi passi nel Movimento 5 Stelle. Ma non solo il tifo per la Juventus e per il suo capitano Giorgio Chiellini, come i progetti matrimoniali futuri.

