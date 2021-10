Kerem Bürsin beccato in compagnia di un’altra donna: che succede?

Kerem Bürsin è sicuramente tra le star turche più amate del momento. Con la soap Love is in the air, l’attore non è solo entrato nelle preferenze del pubblico italiano, ma ha anche trovato quello che sembra essere l’amore della sua vita. La bellissima Hande Erçel, infatti, oltre che sua partner sul set, è diventata anche la sua fidanzata nella vita reale. I due si sono resi conto di essersi innamorati tra una scena e un’altra e tra una stagione e l’altra – con un scatto in mezzo al mare – sono finalmente usciti allo scoperto. Eppure, nonostante i due attori siano molto affiatati, nelle ultime ore sarebbero spuntate alcune foto sul web che vedrebbero Kerem Bürsin in compagnia di un’altra misteriosa donna.

Kerem Bürsin acclamato anche in Spagna

L’attore, infatti, negli ultimi giorni è volato in Spagna per partecipare all’evento spagnolo Gran Canaria Swim Week di Moda Cálida. L’interprete di Serkan Bolat, non solo è stato invitato in qualità di ambasciatore dell’evento, ma è stato anche intervistato dalla stampa spagnola. E in alcuni scatti concessi ai giornalisti al suo fianco è apparsa una bellissima donna. Ma anche se in un primo momento i fan della coppia Bürsin-Erçel si erano preoccupati, in realtà quella non era altro che una collega. La donna in questione, infatti, era Miss Spagna 2021, madrina dell’evento GCSW.

Niente paura quindi per i fan della coppia più amata nel mondo delle soap turche, tra Kerem Bürsin e Hande Erçel tutto sembra procedere per il verso giusto. L’attrice ha anche fatto una sorpresa all’aeroporto alla sua dolce metà quando ha fatto ritorno in Turchia, facendosi trovare all’uscita del gate. I due sono molto innamorati, così come i loro due rispettivi personaggi di Love is in the air. Proprio nella recente intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Kerem è apparso molto emozionato nel parlare dei suoi sentimenti nei confronti di Hande. E allora non possiamo che augurare lunga vita alla coppia!

