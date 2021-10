Dopo Zahara, anche Shiloh Jolie-Pitt indossa un abito di mamma Angelina

La famiglia Jolie non ha finito di riciclare gli outfit da red carpet. In occasione della premiere londinese di Eternals, questa volta è toccato a Shiloh indossare un vecchio abito di mamma Angelina. Dopo che Zahara aveva conquistato la premiere di Los Angeles indossando un abito risalente agli Oscar 2014, questa volta spetta a Shiloh far parlare di sé. Che la famiglia Jolie pratichi il riciclo non è ormai una novità, ma vedere la (non così) piccola Shiloh indossare un abito della mamma è sempre una grande emozione. Nonostante non sia un outfit da Oscar, l’abito scelto dalla figlia di Angelina Jolie è pur sempre firmato Dior. Si propone con una stampa in bianco e nero ed è decisamente più corto rispetto all’abito originale, che l’attrice hollywoodiana ha indossato nel 2019 durante una conferenza stampa globale per Maleficent – Signora del male.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malefica❤ (@angie.jolie461975)

Shiloh Jolie-Pitt indossa l’abito Dior di mamma Angelina

Soltanto due anni fa, Angelina Jolie sedeva con indosso un abito della collezione Autunno/Inverno 2019/2020 di Dior. Oggi quell’abito è stato leggermente rivisitato ed è perfetto per Shiloh. A rendere più sbarazzino il suo look ci pensano le bretelline più sottili e le ballerine nere ai piedi. Anche questa volta, la Jolie ha portato con sé i suoi figli che hanno sfilato sul red carpet. Maddox e Knox hanno optato per completi in colori scuri, Vivienne ha scelto un midi color crema che aveva già indossato sul red carpet di Los Angeles e Zahara ha portato un pizzico di colore, indossando un abito giallo con spalle scoperte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coal Pad Glacier Mt.Baker 🏔 (@coalpad)



Angelina Jolie, reduce dal red carpet della Festa del cinema di Roma, ha scelto la semplicità indossando un completo personalizzato di Valentino Haute Couture optando per una camicia bianca, blazer nero e una lunga gonna in chiffon total black. Mentre sul grande schermo Angelina interpreta Thena, una supereroina che fa parte della famiglia degli Eterni, nella vita reale l’attrice ha spiegato che la sua politica di riciclo si sposa perfettamente con quella dei figli. “Sono tutti mescolati al vintage. Abbiamo deciso di riciclare tutte le mie vecchie cose”, aveva raccontato l’attrice a Entertainment Tonight. Quali altre sorprese ci riserveranno i futuri red carpet?

