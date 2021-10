Belén Rodríguez: Antonino Spinalbese mette a tacere le voci sulla crisi [FOTO]

Una serata in compagnia tra amici e balli scatenati. Video, brindisi e la presunta crisi tra Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese ormai rientrata. La showgirl conquista il palco ballando insieme a Jessica Aidi mentre l’hair stylist filma il tutto pubblicando clip e scatti fotografici arricchendo le Instagram Stories del suo profilo social e, il sereno sembra aver dunque riunito la coppia. In queste ultime settimane, sia Belén che Antonino non hanno mai confermato o negato le voci sulla loro presenta crisi sentimentale. Questo silenzio aveva dato adito a supposizioni e quasi certezze sulla coppia ormai giunta al capolinea. Poi però velati messaggi sibillini, resi noti dai due diretti interessati hanno attirato l’attenzione del gossip e del pubblico social con Stories che cancellavano ogni segno di probabile rottura.

Per un certo periodo l’assenza di foto e romantiche dediche, aveva portato le pagine della cronaca rosa e sostenitori a credere che i due neo genitori della piccola Luna Marì stessero per allontanarsi a causa di una brutta crisi di coppia; commentata addirittura da Antonino Spinalbese che sembrava essere pronto a tutto pur di rimanere al fianco della showgirl e della figlia. Poi il ballo sensuale della Rodríguez e drink rinfrescanti insieme al compagno; la serata all’insegna della spensieratezza ed ecco che il tutto ha spazzato via le voci della crisi con una Belén e un Antonino decisamente sereni.

Belén Rodríguez: l’ultimo post fa discutere [FOTO]

Dopo le ultime voci di crisi col suo attuale compagno; la showgirl argentina poche ore fa ha pubblicato uno scatto fotografico sul suo profilo Instagram che ritrae un luogo sublime. A dir poco incantevole che porta in calce uno dei desideri che vorrebbe realizzare presto la stessa Rodríguez: “Prima o poi ti avrò“. Il post seguito dall’hashtag #Ibiza, spiega quanto la showgirl abbia bisogno di un po’ di relax in uno dei posti più esotici del pianeta. Tra i messaggi delle sue fan, qualche commento bacchetta Belén insinuando quanto vada oltre di quanto già non possegga. Siete d’accordo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



