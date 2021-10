Ryan Gosling interpreterà Ken nel film di “Barbie”

Barbie avrebbe trovato il suo Ken. Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo film con protagonista Margot Robbie avrebbe scelto Ryan Gosling come controparte maschile, puntando quindi ad un cast stellare. L’indiscrezione sul nuovo film diretto da Greta Gerwig vedrebbe quindi l’attore di La La Land in trattativa con Warner Bros per prendere parte al progetto, al fianco di Margot Robbie. Quest’ultima è stata confermata già da diverse settimane come protagonista della pellicola e anche produttrice del progetto.

Ryan Gosling sarà Ken nel film su Barbie

Il film su Barbie arriverà nelle sale probabilmente il prossimo anno. Si tratta di una realizzazione in live action e Greta Gerwig, famosa per aver diretto Piccole Donne e anche Lady Bird, oltre a dirigere il film si occuperà anche della sceneggiatura, scritta a quattro mani con il suo collega storico Noah Baumbach. Al momento non sono stati rivelati molti dettagli relativi alla trama del film incentrato sulla bambola più famosa dell’impero Mattel. Tuttavia sappiamo che il film racconterà la storia di Barbie ambientata ai giorni nostri. Secondo le prime anticipazioni, la protagonista viene allontanata da Barbieland poiché accusata di non essere più perfetta come un tempo. Per questo, Barbie si ritroverà a vagare senza meta, lanciandosi in una nuova avventura nel mondo reale.

Riguardo la notizia su Ryan Gosling, l’attore in precedenza aveva rifiutato la parte poiché sommerso dagli impegni. A distanza di tempo, pare che ci abbia ripensato. Tuttavia la Mattel non ha ancora confermato il suo coinvolgimento né spiegato quale sarà il ruolo di Ken in questa storia. L’interesse di Greta Gerwig verso il mondo Mattel è più che giustificato. Sin dal 1959, questa bambola ha dato vita ad un impero. Non a caso, ancora oggi la sua produzione continua indisturbata ed è sempre più inclusiva. Come riporta ScreenRant, le riprese del film su Barbie dovrebbero partire all’inizio del 2022.

