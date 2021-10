Giacomo Urtis alla Festa del Cinema di Roma: “Spero di fare cinema”

Amico di tanti produttori cinematografici, la scena del set è ben chiara nella mente di Giacomo Urtis; uno dei volti partecipanti alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, e non solo. Noto chirurgo estetico; l’ex gieffino, spesso presente nei salotti televisivi ed appuntamenti importanti, come difatti lo è stato l’Italian TV Awards 2021; evento collaterale che si è svolto nell’ultimo giorno della Festa del Cinema di Roma. Nella cornice festivaliana della Capitale, dunque, che ha visto i grandi del cinema internazionale ed esordienti mostrare la propria arte sul grande schermo, Urtis ha espresso il suo grande amore per l’audiovisivo e la passione sconfinata per le serie tv che, come abbiamo visto, vivono un periodo di evoluzione. La serialità ha affascinato anche i registi come Muccino e Verdone portando sul grande schermo della sedicesima edizione del Film Festival 2021 le loro ultime fatiche cinematografiche.

“Parlando di serie televisive non posso non sottolineare quanto la loro produttività sconfini tra il pratico ed il commerciale. Io credo che il futuro siano proprio le serie, anzi le piattaforme digitali – ci spiega Giacomo Urtis – che danno fruizione del prodotto in quanto preferiscono contenuti che siano più lunghi”. Il chirurgo estetico nonostante sia spesso fuori Roma, è riuscito comunque a raggiungere l’Auditorium Parco della Musica per contemplare una delle sue più grandi passioni: “Sono un amante del cinema, infatti è un periodo che sto dedicando molto tempo a quello coreano – ci racconta Giacomo poco distanti dallo Spazio AuditoriumArte Regione Lazio/Roma Lazio Film Commission – Se devo dire la verità, ho iniziato ad appassionarmi molto guardando Squid Game e continuo a farlo con altri prodotti coreani che hanno delle produzioni pazzesche”; continua Urtis che al contempo prova un amore ‘viscerale’ per cinema italiano; in quanto cinema di qualità.

Giacomo Urtis presto in tv: “Mi rivedrete”

Il volto della chirurgia estetica è entusiasta quando in esclusiva a VelvetMag ci rivela che presto tornerà sul piccolo schermo. E ci rivela anche che saranno iniziative e programmi interessanti. E sul futuro, Urtis, non ha dubbi e lancia una vera e propria novità che allieterà i suoi fan: “Mi hanno chiamato per fare delle cosette prima di Natale, quindi mi vedrete“, chiosa l’ex Vippone, ora impegnato a studiare recitazione con la sua insegnante Yvonne D’Abbraccio: “Spero di iniziare qualcosa al più presto di cinematografico“.

LEGGI ANCHE: È morto James Michael Tyler, il Gunther di “Friends”