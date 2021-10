Ascolti tv 9 ottobre 2021: “Tu sì Que Vales” domina con oltre 5 milioni di telespettatori

Un programma solo al comando, domina gli ascolti tv di ieri, sabato 9 ottobre 2021, Tú sí Que Vales che su Canale 5 con 5.214.000 di spettatori pari al 31.6% di gradimento seppellisce la concorrenza. Debolissima Rai1 che Stanlio & Ollio si ferma alla metà della platea – 2.151.000 spettatori – per uno share del 10.9% di share. Terza piazza per Rai2 con The Rookie visto da 1.111.000 spettatori (5.2%), che poi con Clarice scende a 594.000 (3.3%).

Gli altri dati Auditel, con spettatori e share, relativi ai programmi ti in prima serata ieri 9 ottobre, mostrano:

Rai3 Vice – L’Uomo nell’Ombra : 598.000 spettatori (3.4%).

: 598.000 spettatori (3.4%). Italia 1 Paddington 2 : 630.000 spettatori (3.1%).

: 630.000 spettatori (3.1%). Rete4 Agente 007 – Operazione Tuono : 745.000 spettatori (4.2%).

: 745.000 spettatori (4.2%). La7 Versailles : 311.000 spettatori (1.8%).

: 311.000 spettatori (1.8%). Tv8 La Maschera di Zorro : 349.000 spettatori (1.9%).

: 349.000 spettatori (1.9%). Nove Il Delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith? : 299.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv 9 ottobre 2021: Access Prime Time

Ecco i numeri dell’Auditel in questa fascia con il buon ritorno del programma di Massimo Gramellini:

Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.507.000 spettatori (20.6%). Canale 5 Striscia la Notizia: 3.699.000 spettatori con uno share del 16.9%. Rai3 Le Parole della Settimana parte con 987.000 spettatori (4.8%) per salire a 1.436.000 spettatori (6.6%).

Il Podio del Preserale

Meno di 2 punti di share tra Canale 5 sempre su Flavio Insinna. Questo il podio del Preserale:

Rai1 L’Eredità . La sfida dei Sei parte con 2.234.000 spettatori (15.9%) per salire con L’Eredità a 3.557.000 spettatori (20.6%). Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la sfida parte appaiato con 2.104.000 spettatori (15.5%), ma sale meno con Caduta Libera! Il Weekend a 3.061.000 (18.1%). Rai3 il TG Regione incalza a 2.565.000 spettatori (14.2%), con Blob che si ferma a 992.000 spettatori con il 5%.

Ascolti tv 9 ottobre 2021: Daytime Pomeriggio

Gli ascolti del Daytime Pomeggio vedono vincere Canale 5 con Silvia Toffanin a timone del programma più visto. Bene su Rai2 il Ciclismo con il Giro di Lombardia ha appassionato 983.000 spettatori con il 7.5% di share. Tv Talk ritorna con 781.000 spettatori (6.4%).

Nel dettaglio gli ascolti tv del 9 ottobre 2021 del pomeriggio su Rai1 vedono:

Linea Blu : 1.794.000 spettatori (12%).

: 1.794.000 spettatori (12%). TV7 : 983.000 spettatori (7.7%).

: 983.000 spettatori (7.7%). A Sua Immagine : 919.000 spettatori (7.6%)

: 919.000 spettatori (7.6%) Confusi e Felici: 1.031.000 spettatori (9.1%).

La programmazione di Canale 5 ha raccolto questi spettatori con il rispettivo gradimento percentuale:

Beautiful : 2.518.000 spettatori (15.6%).

: 2.518.000 spettatori (15.6%). Scene da un Matrimonio : 1.991.000 (14.1%).

: 1.991.000 (14.1%). Love is in the Air : 1.707.000 telespettatori (14.2%).

: 1.707.000 telespettatori (14.2%). Verissimo: 1.948.000 spettatori (17.6%) e Verissimo – Giri di Valzer 2.011.000 (16.8%).

