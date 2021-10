Lapo Elkann si è sposato: matrimonio in gran segreto con Joana Lemos [FOTO]

Nozze in gran segreto per Lapo Elkann. L’imprenditore 44enne, nipote dell’indimenticato Gianni Agnelli, si sarebbe sposato con Joana Lemos, ex campionessa di Rally, in una cerimonia blindatissima in Portogallo. Il tutto avrebbe avuto luogo il giorno del 44esimo compleanno del socialite, che solo due anni prima ha conosciuto la sua dolce metà proprio nel paese d’origine dell’ex pilota. Ammessi alla cerimonia sono stati i familiari e alcuni tra gli amici più stretti della coppia.

Lapo Elkann e Joana Lemos hanno pronunciato il fatidico sì in Portogallo

Nessuno dei due diretti interessati ha confermato la notizia, sebbene ormai il gossip abbia fatto il giro dei social. Lapo Elkann e Joana Lemos si sono conosciuti due anni fa proprio nel paese dell’ex pilota 47enne e, nei primi mesi del 2021, avevano annunciato il fidanzamento ufficiale. Alle pagine del settimanale Chi era stato affidato l’annuncio corredato dalla foto dell’anello che l’imprenditore italiano aveva regalato alla sua compagna. “Un anello in stile art deco, ma con una novità, e cioè che la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo.” – così si era espresso, alcuni mesi fa Lapo Elkann.

LAPO ELKANN OGGI COMPIE 44 ANNI E FESTEGGIA SPOSANDO LA COMPAGNA JOANA LEMOS! https://t.co/kKG9MBeiWN pic.twitter.com/j2tpxfCkbw — Dagospia (@_DAGOSPIA_) October 7, 2021

A riportare la notizia è stato il portale Whoopse, mostrando in esclusiva i due neosposi in abiti nuziali. Durante la cerimonia erano presenti anche i due figli che Joana Lemos ha avuto da una precedente relazione. Stando alle parole che l’imprenditore italiano ha rilasciato tempo fa, pare che con loro abbia stretto un rapporto molto solido. “Incredibili, siamo già una famiglia.” – ha difatti ammesso Lapo Elkann, proseguendo – “Uno gioca a calcio, ha giocato nella Fiorentina con Paulo Sousa e l’altro, bravissimo ragazzo, vuole fare l’attore, sembra Alain Delon.”

