Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, dopo i rumors scatta il bacio [FOTO]

Da alcuni mesi i nomi di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono balzati agli onori della cronaca rosa. L’intramontabile Step di Tre metri sopra il cielo e la giovane interprete della serie Netflix Baby hanno fatto parlare a lungo del loro rapporto. Entrambi nel cast de La scuola cattolica, presentato a Venezia78 e in uscita domani 7 ottobre nelle sale cinematografiche, hanno iniziato ad attirare l’attenzione dopo la bomba lanciata da Dagospia. I due, infatti, avrebbero cominciato una frequentazione dopo essersi conosciuti sul set de L’ombra del giorno, lasciando i rispettivi partner. Nessuno dei diretti interessati aveva però confermato (o smentito) la notizia, ma adesso un dettaglio li avrebbe inchiodati. Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sarebbero difatti scambiati un bacio, che in breve a ha fatto il giro dei social.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono una coppia? Il bacio non lascia alcun dubbio [FOTO]

Dagospia ci aveva avvisati qualche tempo fa e ora e le sue parole sembrano confermate. Ed è proprio il noto portale ad aver diffuso, nelle ultime ore, la foto che ritrae Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio intenti a scambiarsi un bacio. Già a partire da fine agosto, intenti a trascorrere una giornata a Castel Gandolfo, i due avevano cominciato a far sospettare il pubblico, mostrando un inaspettato feeling. Poco dopo, agli inizi di settembre, sono apparsi sul red carpet della 78a Mostra del Cinema di Venezia, intenti a presentare fuori concorso La scuola cattolica. E già in occasione della kermesse nostrana, l’attrice aveva suscitato diversi dubbi, essendosi presentata da sola, senza la compagnia del regista Michele Alhaiquee, al quale è stata legata per diverso tempo.

CIAK! SCAMARCIO IN LOVE CON LA PORCAROLI COME-DAGO-ANTICIPATO- LA FOTO DEL BACIO IN UN RISTORANTE DI https://t.co/03AisK30xd pic.twitter.com/smCiI1htNL — Dagospia (@_DAGOSPIA_) October 5, 2021

Dal canto suo, anche Riccardo Scamarcio – che a luglio 2020 è diventato papà della piccola Emily – avrebbe messo fine alla sua relazione. Nonostante le foto inequivocabili, tuttavia, nessuno dei due ha parlato del rapporto che li lega. Che sia nata una nuova coppia nel cinema italiano? O si tratta di rumors? C’è da dire che il bacio, in questo caso, possa essere considerato come una prova a tutti gli effetti.

