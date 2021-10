“Forbes”: Come è cambiata la classifica dei ricchi con la pandemia?

I lunghi mesi di pandemia globale hanno di certo causato una dura crisi economica. Eppure, secondo le stime di Forbes, i più ricchi hanno visto crescere il loro patrimonio a dismisura. E in alcuni casi la loro ricchezza è lievitata anche del 40%.I i 400 americani più ricchi, infatti, avrebbero aggiunto, solo per quanto riguarda lo scorso anno, ben 4.500 miliardi di dollari alla loro ricchezza. In cima all’ultima classifica di Forbes sui c’è sempre il fondatore di Amazon, Jeff Bezos.

I 400 americani più ricchi secondo Forbes

Se Jeff Bezos continua a rimanere in cima per il quarto anno consecutivo con un patrimonio netto di 201 miliardi di dollari, la classifica dei più ricchi d’America vede anche 44 new entry. Nel secondo anno di pandemia da Covid-19, dunque, la ricchezza continua ad accentrarsi nelle mani dei più abbienti, che quest’anno sono ben 400. Al secondo posto della classifica stilata da Forbes troviamo Elon Musk (il patron di Tesla), con una fortuna di 190,5 miliardi, seguito da Mark Zuckerberg (fondatore di Facebook), con un patrimonio di 134,5 miliardi.

Chi sono i nuovi miliardari della classifica

La nuova classifica di Forbes contiene nomi noti, ma anche nuovi. Dopo il divorzio, ad esempio, entra in classifica Melinda French Gates, co-presidente della Fondazione Gates. Segno dell’evoluzione dell’economia, invece, è di certo la presenze dei magnati dei bitcoin come Cameron e Tyler; Winklevoss e Noubar Afeyan, co-fondatore di Moderna, con la sua azienda che si è arricchita con la produzione dei vaccini contro il Coronavirus. Tra le nuove entrate in classifica, la più ricca è Miriam Adelson, moglie del defunto re dei casinò Sheldon Adelson.

Il miliardario più giovane, invece, è il 29enne Sam Bankman-Fried, un vero e proprio mago delle criptovalute. Il giovane si guadagna anche il il secondo posto tra i più ricchi degli ultimi arrivati, con un patrimonio di per 22,5 miliardi. Il più “povero” tra i 400 miliardari eletti dalla rivista, infine, possiede una ricchezza netta di 2,9 miliardi di dollari. Si tratta di oltre 800 milioni in più rispetto al requisito minimo di un anno fa.

