“Amici 21”, Rudy Zerbi duro con LDA: “Fai le valigie”. L’allievo crolla

Le ultime tensioni nella sala prove di canto della scuola di Amici hanno teso le redini di un nuovo daytime, andato in onda oggi venerdì 1 ottobre. Luca D’Alessio, in ante LDA ha da poco ricevuto una grande opportunità, ovvero lavorare un brano prodotto da D. Whale. L’allievo era molto entusiasta inizialmente di cogliere al volo questa occasione arrivata a soli pochi giorni dalla prima puntata del talent. Quando però ha iniziato a lavorare al pezzo, i cambiamenti non era più graditi. Ma non è tutto! Sentendo il finale della canzone, LAD ha esclamato a gran voce: “Mamma mia che schifo”.

Il suo esser stato così precipitoso e ineducato nei confronti di un lavoro nato dalla creatività di un professionista, ha portato Rudy Zerbi a prendere una rigida posizione nei confronti dell’allievo. Il professore di canto ha chiesto infatti di incontrarlo, e non ha aspettato la puntata di domenica prossima per sospendergli la felpa. No affatto. Zerbi ha chiesto a D’Alessio di tornare a casa e prendere la maglia per poi comunicargli, una volta tornato in sala prove: “Quella maglia è sospesa, la lasci qua“.

Amici21, LDA si scusa, ma Zerbi non perdona

“Quanti dischi di platino hai fatto tu da quando hai iniziato questo lavoro?”, chiede Zerbi. “Zero” risponde il ragazzo. Il professore di canto spiega quanto sia sbagliato, nei confronti di chi ha una lunga carriera, contestare – in questo caso – un produttore che ha una parete piena di dischi di platino per i lavori che ha fatto: “Lo contesti all’inizio del lavoro, dicendo che non condividi le sue scelte”.

LDA spiega le sue ragioni e ammette di aver sbagliato e di essere stato maleducato: “Chiedo scusa, ma non la sentivo più mia”, racconta l’allievo riferendosi alla canzone. Ma dinanzi trova un Rudy Zebi che non perdona tali superficialità: “Se tu ritieni già di sapere tutte queste cose liberissimo di fare il tuo percorso, però prendi la valigina e vai fuori da qua. Fuori da qua sei l’uomo più libero del mondo. Qui dentro devi fare un percorso diverso”. Il confronto con il prof di Amici ha scosso l’umore dell’allievo che ha trovato rifugio in casetta nella quale ha vissuto un momento di sconforto.

