Anticipazioni “Chi l’ha visto?” 29 settembre: continuano le indagini per Laura Ziliani

Federica Sciarelli è pronta a tornare con una nuova puntata di Chi l’ha visto? questa sera, mercoledì 29 settembre, in onda su Rai Tre alle 21.10. La conduttrice si occuperà anche questa volta dei misteriosi casi di scomparsa degli ultimi mesi. Primo tra tutti verrà trattato il caso di Laura Ziliani, la vigilessa trovata morta l’8 agosto, dopo quasi tre mesi dalla sua scomparsa. Novità anche sulla terribile vicenda di Saman Abbas, di cui ancora non è stato ritrovato il corpo dopo mesi dalla sua sparizione. Ma vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni di quello di cui si andrà a parlare nella prossima puntata di Chi l’ha visto.

Laura Ziliani, le figlie indagate per omicidio: continuano le ricerche

Federica Sciarelli tornerà stasera assolutamente sul caso di scomparsa che sta riempiendo la cronaca in questi giorni, quello di Laura Ziliani. Già ampiamente trattato negli scorsi appuntamenti, sembra essere arrivato a un punto di svolta. Negli scorsi giorni, infatti, le figlie e il fidanzato di una di loro sono stati posti in arresto con l’accusa di omicidio volontario della vigilessa. Le ragazze all’epoca dei fatti erano state anche più volte intervistate e avevano espresso tutto il loro dolore e la loro voglia di giustizia nei confronti di ciò che era successo alla mamma. Nel frattempo, proseguono le indagini sulla morte della donna, le cui circostanze non sembrano essere ancora del tutto chiare.

Novità sulla scomparsa di Saman Abbas e gli altri casi della puntata di Chi l’ha visto

La conduttrice ancora una volta tratterà del caso di Saman Abbas. Dopo mesi dalla sua scomparsa, non è ancora stato rinvenuto il corpo della giovane pakistana, perché nel suo caso sono praticamente nulle le speranze che sia ancora viva. I suoi genitori dopo il terribile evento, in cui sono considerati complici, sono volati di nuovo in Pakistan, ma qui stanno proseguendo le ricerche per il loro ritrovamento. Anche per l’intervento del ministro della Giustizia Marta Cartabia, che ha firmato la richiesta di estradizione per loro, dopo l’arresto dello zio a Parigi, coinvolto nella vicenda.

Federica Sciarelli parlerà anche del caso di Giacomo Sartori: la sua morte risulta ancora avvolta nel totale mistero. Il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce una sera qualunque a Milano. Appena terminato il turno di lavoro, gli viene rubato lo zaino e da lì la sua scomparsa. Poi qualche giorno dopo, il ritrovamento del corpo ormai privo di vita. Cosa è realmente successo al giovane bellunese? La conduttrice tornerà sulle tracce anche di altri misteriosi casi nel corso della prossima puntata. Non ci resta allora che attendere e scoprire tutte i nuovi aggiornamenti durante la diretta.

