Georgina Rodriguez pronta al “sì” a Ronaldo ma “non dipende” da lei

Fiori d’arancio in arrivo per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo? In una recente intervista la modella ha confessato di voler sposare il suo fidanzato e di aspettare solo la proposta della stella del Manchester United. E se CR7 dovesse decidere di fare il grande passo la sua risposta sarebbe certamente un sì.

Matrimonio in vista? “Non dipende” da Georgina

Georgina Rodriguez è felicemente innamorata del suo Cristiano Ronaldo. La coppia convive ormai da anni insieme ai figli e ha creato una famiglia a cui sembra non mancare motivo per essere felice. Ma al loro idillio potrebbe mancare il matrimonio. Secondo quello che ha ammesso la stessa modella durante le riprese di un documentario della loro vita su Netflix, infatti, sembrerebbe che stia aspettando solo la proposta ufficiale di CR7. Parlando alle telecamere, dunque, la Rodriguez ha dichiarato: “Non dipende da me… lo vorrei“.

Il documentario Netflix dedicato a Georgina Rodriguez

Netflix sta dedicando un nuovo documentario a Georgina Rodriguez. La stessa ex commessa, ora influencer e modella, ha dichiarato in un messaggio a fianco del trailer postato su Instagram: “Posso finalmente condividere con questa anteprima esclusiva il documentario Soy Georgina in uscita a breve su Netflix“. Il programma ripercorrerà la vita della giovane modella, parlando anche della sua storia d’amore con Cristiano Ronaldo. È emerso anche che proprio CR7 sarà presente nel documentario e racconterà al mondo come si è innamorato di Georgina. Il calciatore, che da poco ha lasciato l’Italia per trasferirsi nel Regno Unito, ammetterà di essersi innamorato della Rodriguez in un “secondo momento” e che non avrebbe mai pensato di potersi sentire così felice e innamorato. La data della premiere del documentario deve ancora essere rivelata, ma nel trailer la donna introduce così il film: “Ho 27 anni e cinque anni fa la mia vita è cambiata“.

LEGGI ANCHE: “Uomini e donne”, Maria De Filippi manda via Joele Milan: ecco cosa è successo