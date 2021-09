“Animali Fantastici 3”, svelati il titolo e la data d’uscita del prequel di Harry Potter

Doppia sorpresa per i fan di Harry Potter. Alcune ore fa, infatti, la Warner Bros. ha annunciato in maniera inaspettata il titolo e la data d’uscita del terzo capitolo di Animali Fantastici. La saga prequel, nata dalla penna di J.K. Rowling, ci trasporta ancora una volta nel mondo magico, raccontando gli eventi che sono avvenuti anni prima della nascita del maghetto interpretato da Daniel Radcliffe. Nonostante la situazione pandemica, che ne ha ritardato la produzione, i fan hanno ricevuto un’altra grande sorpresa: l’uscita nelle sale è stata anticipata. Inizialmente fissato per il 15 luglio 2022, il film uscirà nelle sale il 15 aprile 2022 e prenderà il nome di Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (Animali Fantastici: I Segreti di Silente).

Animali Fantastici: I Segreti di Silente, ecco di cosa parlerà il terzo capitolo della saga

L’inizio delle riprese, che era stato fissato per il 16 marzo 2020, è stato rimandato a causa della chiusura dovuta al lockdown. Il primo ciak, di conseguenza, è slittato fino al 1° settembre 2020, tenendo impegnata la troupe per oltre un anno. Proprio di recente, i lavori sul set sono finalmente giunti al termine e i fan della saga cinematografica ora sanno fino a quanto dovranno aspettare: il film uscirà in sala il prossimo 15 aprile 2022. Alla regia è stato confermato, ancora una volta, David Yates alle redini della saga dell’universo narrativo di Harry Potter già dai tempi de L’ordine della fenice. La sceneggiatura di Animali Fantastici 3 è invece firmata dall’immancabile J.K. Rowling insieme a Steve Kloves, ormai storico collaboratore della scrittrice britannica nelle trasposizioni sul grande schermo.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 22, 2021

Nel cast ritroveremo Eddie Redmayne e Jude Law, nei rispettivi panni di Newt Scamander e di un giovane Silente. A ricoprire il ruolo del villain Gellert Grindelwald è stato chiamato Mads Mikkelsen, in sostituzione di Johnny Depp, licenziato – come è tristemente noto – dalla produzione. A completare il cast, Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Alison Sudol (Queenie Goldstein) e Katherine Waterston (Tina Goldstein). Animali Fantastici 3 riprenderà laddove si era interrotto nel precedente capitolo. Silente è ormai consapevole dei piani di Grindelwald, intento a prendere il controllo del mondo magico. Per combatterlo istituirà una squadra, nella quale arruolerà tra gli altri anche Newt Scamander, con il fine di portare a termine la missione. Una missione che li porterà a entrare in contatto con strane e curiose creature.

