Maurizio De Giovanni, dopo “Il commissario Ricciardi” una serie su Netflix?

Divenuto col tempo uno dei nomi più autorevoli della serialità televisiva, Maurizio De Giovanni ha diversi progetti in cantiere. La penna dietro Mina Settembre, Il commissario Ricciardi e I Bastardi di Pizzo Falcone ha infatti numerose serie in ballo. Tra questi, l’autore sarebbe già al lavoro su un nuovo personaggio che, a differenza delle sue precedenti creazioni, potrebbe vedere la luce su Netflix. In un incontro voluto dai Nastri d’Argento per le Grandi Serie Internazionali – che hanno visto trionfare Il commissario Ricciardi come miglior fiction – e dalla Film Commission Campania, l’autore ha introdotto difatti Sara. Ecco di cosa si tratta.

Maurizio De Giovanni presenta Sara: cosa aspettarsi dal nuovo progetto

In occasione dell’incontro, il “padre” di Mina Settembre e de Il Commissario Ricciardi ci ha introdotto nel “mondo” di una sua futura creazione. Sara, questo il nome scelto per il nuovo personaggio, sarà infatti la protagonista di una serie che potrebbe approdare su Netflix e che, dalle parole dello stesso autore: “(È) una donna misteriosa che fa l’agente segreto è che come specialità è capace di leggere il labiale. Sara ha sessanta anni e non ha certo una vita sessuale interessante. Ha perso il marito e il figlio ancora piccolo per iniziare una relazione con il suo capo con il quale è rimasta per trenta anni. Poi lui si è ammalato ed è morto e ora lei è in pensione.”

Sembra avere ormai le idee chiare Maurizio De Giovanni che ha poi proseguito, delineando il personaggio in maniera più approfondita, secondo quanto riporta ANSA: “Si occupava di intercettazioni ed è esperta in linguaggio non verbale. A un certo punto incontra la compagna del figlio morto che aspetta un bambino. Diventa insomma nonna senza essere stata madre. Questa serie dalla Palomar di Carlo degli Esposti diventerà una serie tv probabilmente per Netflix.”

Non solo Sara: una nuova serie tra i piani di Maurizio De Giovanni

È un fiume in piena Maurizio De Giovanni. L’autore, di cui uscirà nei prossimi mesi la nuova stagione di Mina Settembre, con Serena Rossi, è al lavoro su nuovi progetti. Oltre alla già citata Sara, una nuova serie di produzione Palomar è nei piani della penna più quotata di Rai1. Il nuovo progetto si chiamerà L’Ultimo spettacolo e, stando alle parole dell’autore: “È basata principalmente sulla notte e sul mondo che Napoli propone di notte. Tutto questo attraverso due personaggi, una coppia che vive una profonda crisi matrimoniale.” Insomma, un periodo ricco di novità di estrema qualità, che nei prossimi mesi si affermeranno sul piccolo schermo.

