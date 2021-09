Miriam Leone, da Miss Italia ai dettagli del suo matrimonio: “Parigi 30 luglio…la prova ufficiale del mio abito” [FOTO]

Con il titolo di Miss Prima dell’Anno 2008, dopo esser stata prima eliminata e poi ripescata, Miriam Leone ha ottenuto oltre alla fascia di Miss Italia anche quella di Miss Cinema. E non poteva che esser protagonista negli anni successivi, dopo aver partecipato al Concorso Nazionale di Bellezza. Non solo in tv come attrice e co-conduttrice; ma anche interprete sul grande schermo. Il percorso professionale di Miriam Leone ha centellinato traguardi graduali e costanti; calcando gli studi di Unomattina estate, Mattina in famiglia e andando avanti come attrice interpretando personaggi femminili sempre più centrali. La rossa che non si dimentica ha dimostrato quanto le sue ambizioni fossero fondate e ben desiderate dalla stessa ex Miss Italia, la quale oggi fa parte del nucleo attoriale di spessore che l’Italia può vantare.

Dal quel lontano debutto su Raiuno, son trascorsi per tredici anni e oggi, la Leone nello splendore dei suoi 36 anni ha tagliato un altro traguardo. Qui non vi è nessun copione se non la quotidianità di una vita privata che ha scelto di condividere con Paolo Carullo. Ebbene sì; il 18 settembre del 2021, nella calda atmosfera di Scicli, Sicilia, l’attrice ha sposato il compagno: “Parigi 30 luglio…la prova ufficiale del mio abito“, si legge in calce in una delle recenti immagini presenti nella sua galleria.

Miriam Leone svela i dettagli del suo matrimonio [FOTO]

Dopo i primi rumors che ruotavano intorno all’abito nuziale, ecco che la neo sposa in queste ultime ore ha mostrato al suo pubblico social tutto quello che di più curioso appartiene all’outfit. Dall’abito firmato Dior in pizzo il cui ricamo richiama le spighe di grano, simbolo desiderato dalla Leone, allo chignon basso cucito con filo d’oro. Miriam voleva che l’acconciatura si ispirasse al kintsugi, la pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso. Una cura al dettaglio; personale e ricca di simbolismi, i quali hanno reso non solo particolare il matrimonio ma la sua presenza scenica.

