Perché Enrico Brignano non vuole sposare Flora Canto? “Nemmeno se la Lazio vince lo scudetto”

Enrico Brignano in questo momento della sua vita non può chiedere di meglio. Solo qualche settimana fa, l’attore è infatti diventato papà del suo secondogenito Niccolò, nato dall’amore con Flora Canto. La relazione tra i due va avanti ormai dal 2014, dopo il divorzio con la sua prima moglie Bianca Pazzagli, e tutto sembra procedere più che bene. Nella coppia mancano solo le nozze, che però sembrano tardare ad arrivare e forse sarà un passo che Enrico Brignano ha deciso che non farà mai. A sposarsi, infatti, l’attore non ne ha alcuna intenzione, nonostante con Flora Canto abbia trovato la donna della sua vita.

“Matrimonio? Nemmeno se la Lazio vince lo scudetto. E poi se vincesse la Lazio, Flora, che è romanista militante, sarebbe così triste che non vorrebbe sposarsi“, ha commentato ironicamente l’attore durante un’intervista concessa nell’ultimo numero in uscita del settimanale Oggi. Quel che conta per il comico è l’aver costruito una bellissima famiglia con la sua compagna, le nozze per il momento possono anche attendere. “Ho la famiglia perfetta. Niccolò è bellissimo, ma questo è soggettivo. Buonissimo, e questo invece è un dato oggettivo: dorme, è un bimbo col silenziatore“, ha continuato l’attore.

Per Enrico Brignano questo sarebbe il secondo matrimonio e viste le sorti della prima esperienza ha deciso che con Flora Canto vuole vivere la relazione in modo differente. D’altronde la coppia è più innamorata che mai e già nel 2017 era arrivata la loro primogenita Martina. Con il tempo i due sono riusciti a costruire una bellissima famiglia, anche con l’arrivo di Niccolò, quindi per fare il grande passo c’è ancora tanto tempo. Magari con il passare degli anni Enrico Brignano cambierà opinione sull’argomento e deciderà di fare a Flora Canto una proposta di matrimonio senza precedenti. Non è detta l’ultima parola, quindi non ci resta che attendere e stare a vedere.

