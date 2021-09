Ascolti tv 12 settembre 2021: “Scherzi a parte” stravince la serata della domenica

Non si scherza affatto e si stravince la prima serata in termini di ascolti tv di domenica 12 settembre 2021, la trasmissione di Enrico Papi è protagonista di un esordio col botto su Canale5. Scherzi a Parte ha vinto con 3.506.000 spettatori e un gradimento pari al 21.3%. Gli Highlights iniziali di 4 minuti hanno incuriosito 1.512.000 (19.5%). Distanziatissimo il programma di Rai1 Sul Tetto del Mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà con 2.405.000 di telespettatori, pari al 13.1% di share. Terza piazza per Rai2 con la serie investigative: prima N.C.I.S. Los Angeles con 1.119.000 spettatori (5.5%) e poi N.C.I.S. New Orleans 1.189.000 (6.1%).

Gli altri dati Auditel, con spettatori e share, relativi ai programmi tv in prima serata ieri 12 settembre:

Italia1 Pressing 467.000 – 3.3%.

467.000 – 3.3%. Rai3 Martin Eden 671.000 – 3.7%.

671.000 – 3.7%. Rete4 Come un uragano 686.000 – 3.8%.

686.000 – 3.8%. La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi 348.000 – 2.6%.

348.000 – 2.6%. Tv8 MasterChef 504.000 – 3%.

504.000 – 3%. Nove Corpi da reato 328.000 – 1.9%.

Ascolti TV 12 settembre 2021: Access Prime Time

Il debutto della nuova stagione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 raccoglie 4.065.000 spettatori pari al 20.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint 3.008.000 spettatori (14.9% di share). Terza piazza per Rete4 Controcorrente ha informato 1.032.000 individui all’ascolto (5.3%). Sotto l’asticella del 5%: Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine (840.000 spettatori – 4.2%); Rai3 con Sapiens Files (805.000 spettatori – 4.1%); La7 con Meraviglie senza Tempo – Venezia (466.000 spettatori – 2.3%); Tv8 con il Motociclismo (738.000 spettatori – 3.7%); Nove con Little Big Italy (278.000 -1.4%).

Ascolti TV Daytime Pomeriggio: la domenica ancora da tv estiva

Gli ascolti tv di domenica pomeriggio 12 settembre non hanno assistito al consueto strapotere di Mediaset con la sua ammiraglia della settimana.

Nel dettaglio gli ascolti del pomeriggio su Rai1:

Da Noi… A Ruota Libera : 1.360.000 spettatori (9.8% di share).

: 1.360.000 spettatori (9.8% di share). Seat Music Awards – Speciale Disco Estate: 1.469.000 spettatori (12.6%).

Più consistente il gradimento di Canale5:

L’Arca di Noè la rubrica del Tg5 su animali e pets è stata seguita da 2.000.000 spettatori (13.2%).

la rubrica del Tg5 su animali e pets è stata seguita da 2.000.000 spettatori (13.2%). Beautiful da 1.952.000 spettatori (13.2%)

da 1.952.000 spettatori (13.2%) Una Vita 1.642.000 spettatori (12%)

1.642.000 spettatori (12%) Tre all’improvviso è visto da 939.000 spettatori (8.1%).

L’effetto traino del Tg Regione su Rai3 (2.235.000 spettatori – 15%) ha lasciato in eredità a Kilimangiaro Collection 838.000 spettatori (6.1%), mentre l’ottavo di finale Italia-Lettonia degli Europei di pallavolo maschile raccoglie 733.000 spettatori (5.8%).

