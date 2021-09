Le donne dormono meglio accanto ai cani rispetto agli uomini: lo dice la scienza

Secondo quanto riferito dalla ricerca scientifica condotta dalla dottoressa Christy L. Hoffman, le donne sarebbero più predisposte a dormine affianco ai cani, piuttosto che agli uomini. Pare proprio che le signore riescano a riposare meglio se nel letto accanto a loro si trova il quattro zampe di casa e non il proprio partner. A condurre lo studio singolare la docente di comportamento animale al Canisius College di New York.

Il gruppo di ricerca, guidato dalla dottoressa Hoffman, ha intervisto 962 donne adulte e, praticamente tutte le signore, hanno fornito una conferma schiacciante di quanto ipotizzato nella ricerca. I cani sembrerebbero essere meno “dirompenti” rispetto agli uomini; questo rende il riposo più tranquillo e meno disturbato.

I cani si adattano al sonno delle donne

Le donne, intervistate durante la ricerca condotta dal Canisius College di New York, avrebbe ammesso che dormire accanto ai propri cani fornisce maggiore senso di sicurezza. Come ha spiegato la dottoressa Christy L. Hoffman a Healthline: “Rispetto agli uomini, i cani possono essere più bravi ad adattarsi al tipo di sonno delle persone con cui dormono. In più non è raro che i partner umani vadano a letto e si sveglino a orari molto diversi. Tali differenze possono disturbare il riposo. Questo non succede invece se i cani sono accanto alle donne a letto“. Tuttavia i ricercatori hanno tenuto a precisare che non tutti i quattro zampe potrebbero avere lo stesso effetto nelle donne; “La parola chiave è la percezione. Questo studio è molto personale e dunque dormire con un cane non risolverà i problemi di sonno di chiunque”. Molto potrebbe dipendere dalla razza del cane, dal suo carattere e soprattutto anche dall’esigenze dell’animale; egli infatti non deve essere visto come una ‘terapia‘ contro l’insonnia, ma piuttosto come un fedele amico su cui poter fare affidamento.

