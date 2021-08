Dal giorno in cui le alte temperature hanno dato il benvenuto alla calda stagione, oltre ad inseguire i trend estivi spulciando i profili social dei beniamini, l’amore ha decisamente imposto il suo ruolo, facendo breccia nei cuori dei divi di Hollywood. Con Ben Affleck e Jennifer Lopez, i ‘ritorni di fiamma’ si sono resi più romantici perdendo esattamente quella classica attitudine di giudicarli come le ben note e centenarie ‘minestre riscaldate’; e sembrerebbe che la coppia più seguita degli anni ‘Zero’ abbia sollecitato ad uscire allo scoperto anche un altro duo di ex innamorati che hanno ritrovato la passione proprio sotto il sole di questa estate targata 2021.

Stiamo parlando nientedimeno che dell’ex moglie di Ben Affleck, ovvero Jennifer Garner. Secondo l’occhio sopraffino di People, l’attrice e il suo ex fidanzato John Miller si sarebbero rivisti. La foto pubblicata dal magazine descriverebbe i due volti noti molti vicini e complici. Il sorriso dell’interprete e produttrice cinematografica statunitense, sembra esser tornato dopo la separazione da Ben Affleck, avvenuta 2018. Ma, della presunta coppia in realtà si vocifera dallo scorso maggio, anche se i riflettori del gossip, inizialmente, non hanno datato molta importanza al riavvicinamento tra Graner e Miller. Ad ogni modo, dopo il clamore dei Bennifer, il ‘ritorno di fiamma’ ha salpato le classifiche della cronaca rosa tant’è che oggi sembra andar molto di moda.

Quando Miller voleva sposare la Garner [FOTO]

Non è passato molto tempo da quando l’avvocato americano nonché CEO di CaliBurger aveva chiesto all’attrice statunitense di sposarlo. A rivelare questo particolare al quanto curioso, soprattutto per le pagine del gossip, è stata la rivista settimanale Us Weekly, secondo il quale una fonte molto vicina a John Miller avrebbe raccontato che l’avvocato era pronto per fare il grande passo con la Garner nel 2020. Purtroppo i due avevano poi preferito prender strade diverse fino allo scorso maggio; esattamente quando i primi rumors cominciavano a spifferare il ‘ritorno di fiamma’.

