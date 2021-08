È difficile che Jennifer Lopez compia passi falsi, sia in amore che in carriera, ma ancor di più quando si tratta di moda. L’iconica cantante ha dimostrato non solo di saper seguire la tendenza, ma anche di poterla dettare a sua volta, indossando un abito Dolce&Gabbana che ben presto ha fatto il giro del web. Merito anche del duo italiano, JLo ha sfoggiato durante uno dei suoi giorni di vacanza un abito in stampa patchwork della collezione Primavera/Estate 2021 della maison fondata da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. E quell’abito, oltre al gossip impazzito delle vacanze romantiche con Ben Affleck in Italia, ha immediatamente conquistato il popolo del web.

L’abito patchwork di Dolce&Gabbana indossato da Jennifer Lopez

I fan dei Bennifer hanno dovuto attendere una conferma ufficiale dell’avvenuta reunion romantica tra i due. Dopo mesi d’indiscrezioni e foto di paparazzi che immortalavano la coppia in giro per gli Stati Uniti, Jennifer Lopez ha detto la sua, pubblicando uno scatto in occasione del suo compleanno dove sottolinea la ritrovata storia d’amore con Ben Affleck. Hanno trascorso qualche giorno in Costa Azzurra prima di raggiungere l’Italia (e scatenare una vera e propria caccia alla foto in quel di Capri) e, in quel frangente, Jennifer Lopez ha indossato l’abito patchwork di Dolce&Gabbana, un capo d’abbigliamento tramutatosi immediatamente in must have.

Avevamo avuto già modo di ammirare il capo in questione in passerella, poiché non molto tempo fa Dolce&Gabbana aveva presentato la sua collezione Primavera/Estate 2021. Quello indossato da Jennifer Lopez è un minidress in tessuto jacquard a maniche lunghe la cui stampa vivace riprende motivi floreali e frutta di stagione. Il motivo patchwork è un chiaro omaggio alla bella Sicilia, tanto cara agli stilisti. A completare il suo look da diva un paio di occhiali da sole oversize firmato Prada. Mentre in passerella la modella ha sfoggiato una fascia floreale tra i capelli, JLo ha ben pensato di lasciare la sua capigliatura al naturale, leggermente mossa e in balia della brezza marina.

