Ferragosto al vetriolo, la tv e Instagram in fiamme con Salmo VS Fedez e Timperi VS Setta: che succede?

Le alte temperature che continuano ad arroventare l’Italia intera non sono una novità per nessuno. Come è difficile che sia sfuggita a qualcuno la diatriba che si starebbe consumando su due arene virtuali paralle: il botta e risposta social tra Salmo e Fedez e la dichiarazione – non esattamente amichevole – di Tiberio Timperi a mezzo stampa verso la collega Monica Setta. Insomma, il Ferragosto appena trascorso, per alcuni non è stato affatto idilliaco e infagottato da pranzi abbondanti e gavettoni sul bagnasciuga come ricorda la tradizione. Anzi, sembra proprio che abbia intensificato il caldo, rendendolo ancora più rovente sui social e quant’altro.

Come ben saprà il popolo appassionato di rap; il concerto di Salmo tenutasi ad Olbia ha scosso gli animi e dato voce all’opinione pubblica, poiché il live era privo di limiti e controlli per contrastare la diffusione del Covid-19. Come Alessandra Amoroso, anche Fedez ha reso nota attraverso il suo profilo social la sua opinione a riguardo; e le parole espresse dal cantante milanese sono andate contro all’iniziativa organizzata dal collega. Dopo varie puntate a suon di scontri sui rispettivi canali social; ecco che Salmo torna a parlare del suo live gratuito organizzato senza autorizzazioni a Olbia, rispondendo a chi lo avrebbe accusato di essere stato un irresponsabile. Con Fedez, il confronto è apparso schietto e aspro. Salmo non ci sta alle polemiche ricevute, e passa al contrattacco con il marito di Chiara Ferragni ancora nel mirino.

“La mia idea iniziale era fare protesta, contro le regolette patetiche e ridicole che ha imposto lo Stato per i concerti”; ha detto il rapper in un lungo discorso sulle sue Instagram Stories, il quale a poi proseguito lanciando una chiara replica al veleno indirizzata al cantante Fedez: “Non ho aderito alle tue iniziative seppur giuste perché mi stai sul c***o! E io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Però penso tu sia un ottimo politico. Se bravissimo come politico ed è quello che devi fare. Te lo auguro – ha proseguito il cantante sardo – Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare la raccolta fondi per aiutare la Sardegna. Perché in quello tu sei bravissimo. Però, sono sincero, non volevo avere a che fare niente con te. Questa è la verità”.

Tiberio Timperi punge Monica Setta: i dettagli

Dicevamo, il quindicesimo giorno del mese corrente non ha rintoccato le sue campane a suon di note leggiadre. Al contrario, sul fronte musicale e televisivo qualcuno ha dovuto ingerire bocconi amari. Per quanto riguarda il piccolo schermo, ben presto tornerà con la sua nuova stagione televisiva Unomattina in famiglia. Il programma, in onda su Raiuno nel weekend, vedrà al timone Tiberio Timperi e Monica Setta. Se i risultati degli ascolti sono stati efficienti nella scorsa edizione, sembra meno l’affiatamento della coppia. A rivelarlo sarebbero stati i diretti interessati, a partire dalle parole della Setta un anno fa, quando aveva dichiarato di non essere amica e di non avere il numero di telefono del collega.

La replica di Timperi su Diva e Donna, seppur in ritardo rispetto alla frecciatina lanciata circa un anno fa dalla collega del conduttore, dice: “La prima cosa è vera, la seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi“. E ancora: “Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio”. Ci sarà un prossimo round? E soprattutto, se dovesse continuare il ‘duo diatriba’, quale delle due arene riprenderà con le ‘danze’? Staremo a vedere!

