Chiara Ferragni continua a godersi le meritate vacanze estive. Lei e la sua famiglia al completo stanno trascorrendo qualche settimana di relax e divertimento in Sardegna. Tra yacht e tuffi in piscina quella dell’imprenditrice digitale sembra essere un’estate indimenticabile e con lei ci sono anche Leone e la piccola Vittoria. L’influencer ha festeggiato la festività di Ferragosto con la sua famiglia all’interno della casa che li sta ospitando in queste calde settimane. Chiara Ferragni continua a condividere ogni singolo scatto della sua quotidianità e tra le ultime Instagram Stories rese pubbliche sul suo profilo non sono passati inosservati alcuni commenti fatti da parte di una sua fan, che l’imprenditrice digitale ha voluto condividere di nuovo.

Il nuovo significato di Ferragosto secondo Chiara Ferragni

La ragazza in questione avrebbe dato un’interpretazione del tutto nuova e originale al giorno di Ferragosto. “Questo termine prende il nome di FERRAgosto da Chiara FERRAgni, a cui aspirano tutti coloro che quest’anno andranno a caccia dello scatto perfetto e instagrammabile delle proprie vacanze“, ha spiegato la giovane. Un commento del tutto ironico, ovviamente, che non è passato inosservato da parte di Chiara Ferragni, la quale ha deciso presto di postarlo sul suo profilo.

Tantissimi i fan che si sono lasciati andare tra le risate dopo la spiegazione fatta dalla fan dell’influencer. Chiara Ferragni e Fedez continuano a divertirsi durante le loro vacanze estive, prima di tornare a Milano per un altro inverno pieno di impegni lavorativi. In questi ultimi giorni, il rapper è anche stato al centro della cronaca per il battibecco a distanza che c’è stato con il cantante Salmo, dopo il concerto organizzato ad Olbia contro ogni regola anti-Covid. E come in ogni occasione, Chiara Ferragni si è mostrata dalla parte di suo marito anche questa volta. Chissà come evolverà l’intera situazione. Nel frattempo, la coppia più seguita sui social continua a godersi le vacanze estive.

