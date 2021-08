Can Yaman continua ad attirare i riflettori della cronaca rosa su di lui. L’attore turco in questi giorni è tornato al centro del gossip dopo aver lasciato l’Italia. Ovviamente, nulla di definitivo. Il protagonista di Daydreamer e Mr. Wrong, come ha mostrato attraverso alcune Instagram Stories, ha dovuto far ritorno nella sua amata Turchia in maniera temporanea. Can Yaman, infatti, si è sottoposto alla somministrazione della seconda dose di vaccino e per questo è tornato per qualche giorno a casa. L’attore ne ha approfittato per godersi qualche giorno di relax vicino la sua famiglia, come d’altronde sta facendo anche la sua fidanzata Diletta Leotta. I due però appaiono sempre più distanti e non c’è indizio che segnali che la presunta crisi sia rientrata.

Tra Can Yaman e Diletta Leotta nessun accenno di riappacificazione

La giornalista sportiva è attualmente in Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia dei suoi cari, con cui si è mostrata anche sui suoi social. E anche Can Yaman ha pensato di fare altrettanto e anche lui pare che non abbia minimamente chiesto alla sua compagna di accompagnarlo nel viaggio. La coppia ormai non si mostra insieme da parecchio tempo e non c’è stata nessuna smentita da parte loro di fronte i gossip insistenti sulla presunta crisi. L’ultimo weekend trascorso insieme per i due è stato quello della vittoria dell’Italia agli europei, poi vuoto totale. Lei prima si è concessa una vacanza tra donne e poi ha raggiunto la famiglia in Sicilia, lui si è mostrato in diverse località italiane per poi fare ritorno in Turchia.

Fortunatamente, se la vita sentimentale sembra non portare parecchie soddisfazioni, non si può dire altrettanto di quella lavorativa. Infatti, dopo il ruolo da protagonista in stand-by Sandokan, per Can Yaman inizierà presto anche un’altra avventura televisiva. L’attore reciterà di nuovo al fianco di Francesca Chillemi in una nuova serie tv che andrà in onda su Canale 5, Viola come il mare. I due hanno già collaborato insieme sul set di Che Dio ci aiuti, ma adesso potrebbero sorprenderci in questo nuovo progetto. I fan già non vedono l’ora di poter rivedere Can Yaman sul piccolo schermo.

