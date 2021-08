Adriana Volpe prima del GF Vip sbarca in Sardegna per le sue vacanze [FOTO]

Adriana Volpe si sta godendo le vacanze estive prima che la routine quotidiana torni ad occupare i suoi giorni. La showgirl, infatti, nei prossimi mesi sarà impegnata con le registrazioni della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato come concorrente alla quarta edizione, questa volta la conduttrice sarà ospite fissa in qualità di opinionista. Alfonso Signorini ha voluto portare una ventata di novità nel nuovo cast del reality e ha scelto anche di cambiare volto ai suoi due compagni d’avventura. Quest’anno, infatti, Pupo e Antonella Elia, infatti, non saranno presenti e al loro posto il direttore di Chi ha deciso di chiamare Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La showgirl, quindi, prima di sbarcare nello studio di Canale 5 per commentare le vicende dei protagonisti di questa nuova edizione del GF Vip, si sta concedendo qualche giorno di relax tra le spiagge bianche e il mare cristallino della Sardegna. Adriana Volpe si è mostrata in formissima sul suo profilo Instagram, dove ha documentato il suo soggiorno nell’isola italiana. Bikini e fisico mozzafiato, il passare del tempo non sembra proprio tangere la showgirl che appare sempre più giovanile. Da tempo, la conduttrice è anche diventata single, essendosi separata da quello che ormai è il suo ex marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Proprio negli ultimi giorni, sembra che Roberto Parli sia sparito da tutti i canali social. La relazione con Adriana Volpe si è ormai conclusa da diversi mesi, eppure, sul web i gossip sul loro conto non sembrano essere ancora del tutto finiti. Per questo, l’imprenditore ha scelto di ritirarsi e mantenere la sua privacy tale. L’ex moglie, invece, sembra essere sempre più attiva e seguita sui suoi social, dove conta più di 400mila followers. La relazione tra i due pare ormai essere definitivamente naufragata. Ma Adriana Volpe non sembra essersi persa d’animo e si gode le sue vacanze prima degli impegni televisivi invernali.

