La storia tra Daniele Scardina e Cristina Buccino è arrivata al capolinea. I due negli ultimi mesi avevano ufficializzato la loro relazione e sembrava che le cose procedessero più che bene, tanto che anche il magazine Chi aveva pubblicato alcuni scatti della loro estate. Eppure, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della loro rottura. Il pugile e l’ex gieffina hanno infatti smesso improvvisamente di postare foto in dolce compagnia e questo segnale ha fatto presupporre ai loro fan che tra i due ci fosse stata una rottura definitiva. I due diretti interessati non hanno ancora confermato, né smentito il gossip, ma il loro silenzio sembra non aver bisogno di ulteriori spiegazioni.

Stando agli ultimi rumors i due sarebbero giunti alla rottura dopo aver compreso di avere stili di vita totalmente differenti. Ma non sarebbe finita qui, infatti tra le motivazioni della loro rottura comparirebbe anche il nome di Diletta Leotta. Ma cosa c’entra adesso la bella giornalista sportiva, che è fidanzata ormai da parecchi mesi con Can Yaman? Ebbene, sembra che la precedente storia con la Leotta abbia lasciato un segno indelebile nella vita del pugile, che adesso non riuscirebbe ancora a lasciarsi andare ad una nuova relazione.

Diletta Leotta quindi sembra essere ancora nei pensieri di Daniele Scardina, che adesso si sta concedendo qualche giorno di relax in Sardegna. Cristina Buccino è invece volata a Ibiza per godersi le sue vacanze estive. Tra i due non sembra esserci nessun segnale di riappacificazione. Al momento neanche Diletta Leotta ha preferito replicare al gossip. Tra lei e il pugile pare non sia rimasto alcun tipo di rapporto dopo la rottura definitiva. Non ci resta quindi che attendere e vedere se i tre diretti interessati decideranno di far luce sull’intera situazione.

