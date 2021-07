Spiegare l’amore, l’attrazione, il sentimento attraverso la matematica è possibile; questo almeno, quanto rivelato da due scienziati che hanno indicato l’età perfetta per sposarsi ottenuta attraverso l’elaborazione di un algoritmo. A rivelare la teoria matematica sul matrimonio sono stati Tom Griffiths e Brian Christian, autori del libro Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions.

Nel testo i due matematici, autori del libro di cui parla anche The Independent, forniscono anche l’età giusta per trovare l‘anima gemella. Insomma l’amore, da questo punto di vista, sembrerebbe essere solo questione di numeri. L’algoritmo generato fa riferimento ad una precisa fascia d’età e potrebbe mettere, dunque, in allarme chi spera di convolare a nozze ma ha superato il range indicato dagli scienziati.

Una teoria matematica perfetta? Ecco quando sposarsi

Come si legge su The Indipendent, la teoria elaborata dai due scienziati si basa sulla ‘regola del 37%‘; ovvero: “Quando hai bisogno di vagliare una serie di opzioni in un lasso di tempo limitato – che si tratti di candidarti per un lavoro, acquistare un appartamento o trovare potenziali partner romantici – il momento migliore per prendere una decisione è quando hai esaminato il 37% di queste opzioni“. Quindi se, ad esempio, l’età in cui si cerca l’amore è dai 18 ai 40 anni, il momento giusto per trovare l’anima gemella e convolare a nozze è a 26 anni (corrispondenti al 37% delle chance valutate).

Tuttavia qualcuno sembra opporsi alla regale del 37% ritenendola tutt’altro che perfetta; poiché essa non tiene assolutamente conto del fattore morale e di crescita di una fase della vita lunga e ricca di cambiamenti. A tal proposito, il sociologo dell’Università dello Utah, Nicholas. H. Wolfinger ha criticato questa teoria, suggerendo come l’età giusta per sposarsi, al fine di evitare il divorzio, sia tra i 28 e i 32 anni; età che corrisponde più al 45% che al 37% (sempre se si tiene in considerazione la fascia tra i 18 e i 40). Tuttavia la scienza sarà pure perfetta, ma la teoria de “L’amore non età” potrebbe non essere così sbagliata, almeno per gli ultimi romantici.

