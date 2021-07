Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, Antonio Conte ha militato per nove anni, con un ruolo di spicco nel calcio italiano: 7 anni di professionismo in Serie A, per poi arrivare nella Juventus e vestirne la maglia per ben 13 stagioni dal 1990 al 2000. Negli anni bianconeri, Conte ha dimostrato tutto il suo talento; portato in auge per la grinta e lo spirito da giocatore combattivo. Ciò lo ha condotto a rivestire il ruolo da capitano e a vincere cinque titoli nazionali italiani, oltre a trofei internazionali UEFA con una squadra degna della sua stessa dedizione e tenacia. Oggi, è considerato tra gli allenatori più capaci della sua generazione. Un percorso che lo ha visto raggiungere l’apice delle vittorie con la Juventus, con cui ha stabilito non solo il nuovo record di vittorie consecutive, ben 11; ma anche i 102 punti ottenuti in campionato.

Con i bianconeri, ha avuto ricamato sul petto lo scudetto per ben tre anni consecutivi. E poi i traguardi con la Nazionale italiana da giocatore prima e da CT dopo. Molte le panchine da allenatore: il Bari, la sua Juventus, l’esperienza inglese fino allo scorso anno con l’Inter, che ha guidato dal 2019 al 2021. Insieme alla squadra neroazzurra, Antonio Conte ha raggiunto la finale di UEFA Europa League, e lo scudetto che ai nerazzurri mancava dall’era di Josè Mourinho e del triplete. Ricordandolo così anche noi, di VelvetMAG, ci uniamo al coro della tifoseria, colleghi e amici di buon compleanno!

Antonio Conte, un puro sangue del pallone

L’ex centrocampista è nato a Lecce, fra i profumi buoni della Puglia da Cosimo e Ada, che lo hanno educato con passo rigido, come han fatto con i fratelli Gianluca e Daniele. Antonio, tira i primi calci fin da bambino nella Juventina Lecce; la squadra di cui il padre era allenatore e presidente. Da qual momento, consacrato per esser nato un puro sangue sul campo di calcio, la carriera che lo ha visto lottare per essere tra i grandi calciatori prima, e allenatori dopo. Il 26 maggio scorso con lo scudetto in bacheca ha salutato l’Inter.

Ed oggi, l’uomo che è al fianco di Elisabetta Muscarello, nonché figlia di Gianni, il suo storico vicino di casa, e alla figlia Vittoria nata nel 2007, l’ex capitano sta valutando l’offerta di Sky Sport nel ruolo di commentatore televisivo per le partite più importanti. Probabile scelga la Champions League vista la sua conoscenza del calcio internazionale. Secondo il Corriere della Sera, la trattativa sarebbe in corso e, addirittura, avanzata. Dunque, è probabile che, l’ex Mister giungerà dinanzi le telecamere dell’emittente televisiva.

