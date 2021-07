Melissa Satta, vacanze estive in compagnia del nuovo amore: le [FOTO] della sua estate

Melissa Satta si gode le vacanze estive in Sardegna. La modella, dopo il ritorno di fiamma con Kevin-Prince Boateng, che è presto sfumato del nulla, sembra aver ritrovato l’amore al fianco di un giovane imprenditore. I due sono stati pizzicati in dolce compagnia tra le acque cristalline della bellissima isola italiana. Dopo la fine del suo matrimonio, a Melissa Satta erano stati attribuiti diversi flirt tutti però prontamente smentiti. Eppure, adesso la relazione con Mattia Rivetti sembra essere reale. La coppia è stata paparazzata qualche giorno fa dai fotografi del magazine Chi mentre si scambiava alcuni sguardi d’amore.

Con la showgirl durante le vacanze estive c’è anche suo figlio Maddox, avuto dal precedente matrimonio con Boateng. Un soggiorno in famiglia all’insegna del relax e dei sentimenti. E Melissa Satta non manca neanche questa volta l’occasione per condividere con i suoi followers alcuni scatti della sua calda estate. La modella è apparsa più in forma che mai, con un sorriso raggiante che esprime tutta la sua felicità in questo momento della sua vita. Pare, infatti, che il giovane imprenditore le sia riuscito a rubare il cuore. E chissà che questa non sia la volta buona per la Satta.

Tra sole, mare e tanto relax la modella continua a godersi la sua estate. Melissa Satta si è mostrata durante un giro in barca in compagnia di alcuni amici prima mentre faceva snorkeling e nuotava tra branchi di pesci, poi mentre si concedeva qualche tuffo in totale tranquillità. Sicuramente la showgirl ha deciso di godersi qualche giorno di serenità per allontanarsi anche dal caos cittadino. La sua vita privata e la sua carriera sembrano procedere a gonfie vele e chissà che presto la modella non decida anche di presentare personalmente il suo nuovo fidanzato, dopo le presentazioni di famiglia. Vedremo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

LEGGI ANCHE: Alessio Boni papà bis: Nina Verdelli incinta del secondo figlio [FOTO]